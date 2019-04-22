video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 05:04 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

اليوم ..بدء حجز 20 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمحافظات الصعيد

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:00 ص
اليوم ..بدء حجز 20 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل بمحافظات الصعيد وحدات الإسكان الاجتماعى
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق

يبدأ صباح اليوم الاثنين، الموقع الالكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى، فى استقبال طلبات حجز أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، الموجهة لمحدودى الدخل، وخصصت الوزارة 8 أيام للمعاقين لتقديم أوراقهم على الموقع الإلكترونى اعتبارا من اليوم حتى 30 من الشهر الجارى.

 

ويتضمن الإعلان الحادى عشر أكثر من 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين منخفضى الدخل، بالمناطق التالية (المطاهرة بمركز المنيا – سوهاج الجديدة وحى الكوثر بمحافظة سوهاج – الفشن وببا بقرية سدس والواسطى بمحافظة بنى سويف– الضمرانية وهو بمركز نجع حمادى بمحافظة قنا – أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط ومنقباد ومركز أسيوط (إسكندرية التحرير) بمحافظة أسيوط – طيبة الجديدة والمدامود بمحافظة الأقصر – الفيوم الجديدة وطامية وشدموه ودمشقين وهوارة المقطع بمحافظة الفيوم)، مشيرة إلى أن المساحة تصل إلى 90 م2 للوحدة (3 غرف وصالة)، بسعر 184 ألف جنيه بخلاف وديعة الصيانة بقيمة 5 % من قيمة الوحدة السكنية، وهو سعر أدنى من السعر المقرر فى الإعلان العاشر البالغ 225 ألف جنيه قابلة للزيادة فى حدود 10 %، وهذا يأتى فى إطار خطة الدولة الرامية إلى رفع مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة تليق بأهالينا فى محافظات الصعيد.

 

يبلغ مقدم جدية الحجز 14 ألف جنيه، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15 % من إجمالى ثمن الوحدة (تُحدد طبقاً للسن والدخل)بعد انطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقارى، بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40 %، من صافى الدخل الشهرى (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، على ألا يزيد صافى الدخل السنوى من جميع مصادر الدخل عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (5700 شهرياً) وعن 50400 سنوياً للأعزب (4200 شهرياً)، وتلتزم الدولة بتوفير دعم لا يُرد للمواطن يصل إلى 40 ألف جنيه، يتم احتسابه وفقاً لدخل المواطن، مع العلم أن الحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى يبلغ 1300 جنيه.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الإسكان يتفقد مشروعى "JANNA" والحديقة المركزية بمدينة الشيخ زايد

وزير الإسكان: تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى فى القليوبية بتكلفة مليار جنيه

وزاره الاسكان

مشروع الاسكان الاجتماعى

محدودى الدخل

محافظات الصعيد




لا تفوتك
ارتفاع عدد قتلى هجمات سريلانكا إلى 250 شخصا

ارتفاع عدد قتلى هجمات سريلانكا إلى 250 شخصا

الوطنية للانتخابات: مد فترة التصويت لأربعة أيام شائعة هدفها إضعاف المصريين

الوطنية للانتخابات: مد فترة التصويت لأربعة أيام شائعة هدفها إضعاف المصريين

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

نجم ليفربول يرفض رد الجميل لـ محمد صلاح بمباراة كارديف وليفربول.. فيديو

الناجون الأربعة من ثورة التغيير في الايجيبشين ليج .. الداخلية تُحصّن عبد العال ضد الإقالة.. صدارة الدوري تنقذ جروس مع الزمالك ..الدور الأول يشفع لمختار مختار مع الإنتاج ..و"التيكي تاكا" سر بقاء تاكيس مع دجلة

الناجون الأربعة من ثورة التغيير في الايجيبشين ليج .. الداخلية تُحصّن عبد العال ضد الإقالة.. صدارة الدوري تنقذ جروس مع الزمالك ..الدور الأول يشفع لمختار مختار مع الإنتاج ..و"التيكي تاكا" سر بقاء تاكيس مع دجلة

أول طبيبتين تتخصصان فى "صيدلة المُسنين" يرويان تجربتهما لـ"اليوم السابع".. شيماء العبد: دورنا يأتى بعد تشخيص الطبيب للمرض وكتابة العلاج.. وشيماء السيد: أول صيدلانية حصلت على هذا التخصص بسبب جدتى

أول طبيبتين تتخصصان فى "صيدلة المُسنين" يرويان تجربتهما لـ"اليوم السابع".. شيماء العبد: دورنا يأتى بعد تشخيص الطبيب للمرض وكتابة العلاج.. وشيماء السيد: أول صيدلانية حصلت على هذا التخصص بسبب جدتى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة