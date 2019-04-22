الوطنية للانتخابات: انتهاء الاستفتاء فى التاسعة مساء اليوم ولا تمديد ليوم رابع

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، على أنه عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية سوف تنتهى الساعة التاسعة مساء اليوم ولا يوجد أى تمديد لساعات الاستفتاء.

كما نفى المستشار محمود الشريف خلال المؤتمر الصحفى، ما تردد من شائعات حول وجود يوم رابع لعملية الاستفتاء، مؤكدا أن هذه الشائعات هدفها إضعاف المصريين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.