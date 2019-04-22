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المجلس العسكرى السودانى يحذر من غلق الطرق وسط استمرار الاحتجاجات

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:30 ص
المجلس العسكرى السودانى يحذر من غلق الطرق وسط استمرار الاحتجاجات الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكرى السودانى
الخرطوم(رويترز) ـ (أ ش أ)
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حذر المجلس العسكرى الانتقالى الحاكم فى السودان اليوم الاثنين، من غلق الطرق "والسيطرة على حركة المواطنين" مضيفا أنه سيتم "فورا فتح الممرات والطرق والمعابر" وسط استمرار الاحتجاجات التى أطاحت بالرئيس عمر البشير.

وأشار فى البيان إلى "قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية فى تخط واضح للقوانين واللوائح".

من جهتها أعلنت اللجنة الاقتصادية للمجلس العسكرى الانتقالى بالسودان، عن توفر الوقود فى جميع أنحاء البلاد، ووضعت ضوابط لاستلامه ونقله وانسيابه إلى كافة الولايات حتى لا تتأثر حركة الإنتاج، وكذلك منعا للتهريب وتسرب المواد البترولية.

وطلبت اللجنة من العاملين (أفراد ومؤسسات) فى مجالات الزارعة والتعدين ومختلف مجالات الإنتاج التى تحتاج إلى نقل وقود خارج المدن الرئيسة، ضرورة الحصول على التصاديق اللازمة من الغرف الأمنية والاقتصادية التابعة للولايات.

وأوضحت أن التصاديق والإجراءات اللازمة هدفها عدم تأثر انسياب الوقود اللازم لتحريك عجلة الإنتاج ومنعاً للتهريب وتسرب المواد البترولية.

 


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