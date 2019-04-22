"القومى للإعاقة": إقبال كثيف من ذوى الاحتياجات فى الاستفتاء

كتب عبد اللطيف صبح

واصلت غرفة العمليات بمقر المجلس القومى لشئون الإعاقة، من خلال مندوبى المجلس متابعتها لسير العملية الإنتخابية حتى غلق باب التصويت فى جميع اللجان خلال اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ومن خلال المتابعة رصدت غرفة العمليات الإقبال الكبير من جانب الأشخاص ذوى الإعاقة فى كل المدن والقرى والنجوع المصرية والمحافظات، وتلقت الغرفة عدد من الشكاوى تنحصر معظمها حول نقص الكراسي المتحركة في بعض اللجان .

وقال د.أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومى لشئون الإعاقة، إن مشاركة الناخبين من ذوي الإعاقة في عملية الإستفتاء، يعكس الوعى الكبير لدى هذه الشريحة حول أهمية دورهم ومسئوليتهم تجاه دعم استقرار ونهضة بلدنا مصر، ويدل على أن المشاركة السياسية في الإستفتاء على التعديلات الدستورية واجب وطني تجاه بلدهم.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.