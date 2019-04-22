العاهل البحرينى يؤكد تضامن ودعم بلاده للسودان وشعبه

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نقل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، اليوم الاثنين، رسالة شفهية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد خلالها تضامن ودعم بلاده للسودان وشعبه.

وذكر إعلام المجلس العسكري بالسودان - في بيان اليوم - أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي التقى وزير الخارجية البحريني اليوم بالقصر الرئاسي بالخرطوم.

وقال الوزير البحريني - وفقا للبيان - "إن بلاده قلبا وقالبا مع السودان وشعبه، وإنها على استعداد للعمل على تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات".. معربا عن ثقة البحرين في قدرة المجلس العسكري الانتقالي على وضع الأسس الصحيحة والكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب السوداني.

وأثنى وزير خارجية البحرين على مواقف السودان الداعمة للدول العربية ومساهمة شعبه في نهضتها خاصة البحرين، فضلا عن مساهمته في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وما قدمه من شهداء في سبيل هذه القضية.