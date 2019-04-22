video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 07:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العاهل البحرينى يؤكد تضامن ودعم بلاده للسودان وشعبه

الإثنين، 22 أبريل 2019 06:09 م
العاهل البحرينى يؤكد تضامن ودعم بلاده للسودان وشعبه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
أ ش أ
إضافة تعليق

نقل وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، اليوم الاثنين، رسالة شفهية من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، إلى رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أكد خلالها تضامن ودعم بلاده للسودان وشعبه.
وذكر إعلام المجلس العسكري بالسودان - في بيان اليوم - أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي التقى وزير الخارجية البحريني اليوم بالقصر الرئاسي بالخرطوم. 
وقال الوزير البحريني - وفقا للبيان - "إن بلاده قلبا وقالبا مع السودان وشعبه، وإنها على استعداد للعمل على تطوير العلاقات الثنائية في كافة المجالات".. معربا عن ثقة البحرين في قدرة المجلس العسكري الانتقالي على وضع الأسس الصحيحة والكفيلة بتحقيق تطلعات الشعب السوداني.
وأثنى وزير خارجية البحرين على مواقف السودان الداعمة للدول العربية ومساهمة شعبه في نهضتها خاصة البحرين، فضلا عن مساهمته في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وما قدمه من شهداء في سبيل هذه القضية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بريد البحرين يصدر طابعا وبطاقة تذكارية بمناسبة الذكرى الـ20 لازدهار حكم الملك

البحرين

السودان

حمد بن عيسى

أخبار العرب




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة