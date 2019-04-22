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السعودية تعتزم زيادة إنتاج النفط لتعويض الفقد إذا أنهت أمريكا إعفاءات عقوبات إيران

الإثنين، 22 أبريل 2019 10:21 ص
السعودية تعتزم زيادة إنتاج النفط لتعويض الفقد إذا أنهت أمريكا إعفاءات عقوبات إيران نفط ـ صورة أرشيفية
دبى(رويترز)
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قال مصدر مطلع  لرويترز اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية، مستعدة لتعويض أى فقد محتمل فى معروض الخام إذا أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشترى النفط الإيرانى، لكنها ستعكف أولا على تقييم أثر ذلك على السوق قبل أن تزيد إنتاجها.

كان مصدر مطلع أبلغ رويترز أن من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة اليوم أنه يتوجب على مشترى النفط الإيرانى وقف الواردات على وجه السرعة أو مواجهة عقوبات، مما أوقد شرارة قفزة ثلاثة بالمئة فى أسعار الخام لتصل إلى أعلى مستوياتها هذا العام.

وقال المصدر المطلع على التفكير السعودى إن أى إجراء يتخذه أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم سيتوقف على مدى التيقن من إنهاء الاستثناءات الممنوحة وأثره على سوق النفط.

 


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