الديوان الملكى السعودى: سندعم العمل الإغاثى فى عدد من المناطق اللبنانية

بيروت أ ش أ

قال المستشار فى الديوان الملكى السعودى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعه، إنه سيتم العمل على تنفيذ العديد من البرامج وتوقيع الاتفاقيات لدعم العمل الإغاثى والإنسانى فى عدد من المناطق اللبنانية لصالح اللاجئين السوريين، وكذلك للشعب اللبنانى.

جاء ذلك فى تصريح أدلى به المستشار فى الديوان الملكى السعودى، عقب لقاء عقده مع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، مساء اليوم الاثنين، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن هذه البرامج والاتفاقيات تمثل بداية لبرامج تعاون متعددة قادمة بين البلدين، حرصا على استمرار العلاقات المتينة بين السعودية ولبنان، ليس فقط فى المجال الإنسانى وإنما فى مختلف المجالات.