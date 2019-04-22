video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 10:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الديوان الملكى السعودى: سندعم العمل الإغاثى فى عدد من المناطق اللبنانية

الإثنين، 22 أبريل 2019 09:00 م
الديوان الملكى السعودى: سندعم العمل الإغاثى فى عدد من المناطق اللبنانية عبد الله بن عبد العزيز الربيعه المستشار فى الديوان الملكى السعودى
بيروت أ ش أ
إضافة تعليق

قال المستشار فى الديوان الملكى السعودى المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الربيعه، إنه سيتم العمل على تنفيذ العديد من البرامج وتوقيع الاتفاقيات لدعم العمل الإغاثى والإنسانى فى عدد من المناطق اللبنانية لصالح اللاجئين السوريين، وكذلك للشعب اللبنانى.

جاء ذلك فى تصريح أدلى به المستشار فى الديوان الملكى السعودى، عقب لقاء عقده مع رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى، مساء اليوم الاثنين، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن هذه البرامج والاتفاقيات تمثل بداية لبرامج تعاون متعددة قادمة بين البلدين، حرصا على استمرار العلاقات المتينة بين السعودية ولبنان، ليس فقط فى المجال الإنسانى وإنما فى مختلف المجالات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مستشار بالديوان الملكى السعودى يؤكد متانة العلاقات السعودية – اللبنانية

الديوان الملكى السعودى

السعودية

أخبار السعودية العمل الإغاثى

المناطق اللبنانية




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

الوطنية للانتخابات: لن يتم تطبيق الغرامة على غير المشاركين فى الاستفتاء

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

طوابير الاستفتاء مستمرة.. سبعينية قعيدة من الوراق: نزلت علشان خاطر الاستقرار.. ميرفت التلاوى: حماس المواطنين خيب آمال الأعداء.. وزيرة الهجرة: استمرار التصويت بعدد من الدول والمصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

فى أيام البصخة المقدسة.. الكنائس تعلق أستارًا سوداء فى ذكرى آلام المسيح.. وتوقف صلوات القداس من إثنين الشجرة الملعونة حتى أربعاء أيوب.. تسابيح ومزامير وقراءات فى الإنجيل تروى قصص الأسبوع المقدس

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

عودة كهربا واستبعاد بوطيب وأحداد من قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة