الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالقناطر الخيرية

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع لتصنيع الكراسى بمدينة القناطر الخيرية.

علي الفور انتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية وتم الدفع ب7 سيارات اطفاء وسيارة اسعاف وتبين أن المصنع مقام علي مساحة 300 متر ا وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.



