الباييس: سانتشيز حصد مزيدا من الأصوات بالانتخابات الإسبانية باستطلاعات الرأى

يحصل حزب العمال الاشتراكى الإسبانى (PSOE) الذى يتزعمه رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، على المزيد من الأصوات فى الانتخابات العامة المقرر إجراؤها فى إسبانيا يوم الأحد القادم، 28 أبريل، وفقًا لاستطلاع نشرته صحيفة "الباييس" الإسبانية.

وسيحصل المرشح الاشتراكى على 28.8% من الأصوات و129 من أصل 350 مقعدًا فى مجلس النواب، مما يضعه كأكثر الأصوات صوتًا ولكن بدون الأغلبية المطلقة اللازمة لتشكيل الحكومة، وستحتاج إلى دعم المجموعات الأخرى.

والاستطلاع الذى أجرته الباييس فقد منح حزب الشعب " PP" ومرشحه بابلو كاسادو، 17.8% من الأصوات و75 مقعدا.

وسيحصل حزب ثيودادانوس على 14.1% من التأييد و49 مقعدًا وتشكيل بوديموس إلى 13.2%و 33 نائبًا.

أما حزب فوكس اليمينى المتطرف، الذى يُتوقع أن يكون إنجازًا كبيرًا فى هذه الانتخابات،سيحصل على 12.5% من الأصوات ودخول البرلمان الوطنى لأول مرة فى تاريخه بـ 32 مقعدًا.

أما التشكيلات الأخرى للأقليات، مثل الأحزاب القومية لجماعة كتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتى (فى الشمال الشرقى من البلاد) والمجتمع المتمتع بالحكم الذاتى فى إقليم الباسك (الشمالى) وقسم قطع الحيوانات كحزب الحيوان ضد سوء معاملة الحيوانات، فستخصص 32 مقعدًا آخر.

وإذا وصل الاستطلاع إلى توقعاته، فإن الائتلاف بين القوتين اليساريتين مثل بوديموس والحزب الاشتراكى العمالى سيضيف 162 نائبًا، أى أقل بـ146 نائبًا من العدد المطلوب للحكم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك خيار آخر يتمثل فى إبرام اتفاق بين الاشتراكيين والمواطنين، لكن يبدو أنه صعب لأن التكوين الليبرالى استبعد مسبقًا اتفاقية مع الحزب الاشتراكى .