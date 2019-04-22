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الإثنين، 22 أبريل 2019 08:51 م
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"الإنتربول" ترسل فريقا للمساعدة فى التحقيقات بهجمات سريلانكا

الإثنين، 22 أبريل 2019 08:00 م
"الإنتربول" ترسل فريقا للمساعدة فى التحقيقات بهجمات سريلانكا انتشار قوات الأمن فى سريلانكا
كولومبو أ ش أ
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أعلنت منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، اليوم الاثنين، أنها سترسل فريقا للمساعدة فى التحقيقات فى سلسلة التفجيرات التى ضربت سريلانكا ، أمس وأدت إلى مقتل نحو 300 شخص وإصابة نحو 500 آخرين.

وقالت المنظمة، فى بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها سترسل فريق استجابة للحوادث بناء على طلب من السلطات فى سريلانكا، مشيرة إلى أن الفريق سيتضمن متخصصين فى فحص مسارح الجريمة، والمتفجرات، ومكافحة الإرهاب، والتعرف على ضحايا الكوارث، بالإضافة إلى محللين، كما قد ترسل خبرات إضافية فى مجالات الأدلة الجنائية الرقمية والاستدلال البيولوجى وتحليل الصور ومقاطع الفيديو، إذا اقتضت الحاجة.

وأوضح البيان أنه يجرى القيام بعمليات تدقيق فيما يتعلق بالوثائق الخاصة بالرحلات وقواعد البيانات الاسمية المفقودة والمسروقة من المنظمة للتوصل إلى خيوط تفيد المحققين أو التعرف على أية صلات دولية بمنفذى الهجوم.

وقُتل نحو 290 شخصا وأصيب نحو 500 آخرين إثر سلسلة من التفجيرات استهدفت عددا من الكنائس والفنادق بعاصمة سريلانكا كولومبو ومدن أخرى أمس. وقالت السلطات إن الهجمات نُفذت بدعم من شبكة دولية، وألقت باللوم على جماعة جهادية محلية غير معروفة تُسمى "جماعة التوحيد الوطنية"، رغم أن هذه الجماعة لم تعلن مسئوليتها عن تنفيذ الهجمات، كما لم تتبنّ أى جهة أخرى مسئوليتها.

من جانبه، قال الأمين العام للإنتربول يورجن شتوك: "بينما تحقق السلطات السريلانكية فى هذه الهجمات المفزعة، ستواصل منظمة الإنتربول تقديم أى دعم ضروري"، مضيفا أن "المعلومات التى قد تساعد فى التعرف على الأفراد المرتبطين بتلك الهجمات قد تأتى من أى مكان فى العالم، وهى المنطقة التى يمكن أن تثبت فيه شبكة وقواعد بيانات الإنتربول العالمية حيويتها، خصوصا بالنسبة للعملاء على الأرض".

 


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