video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 22 أبريل 2019 02:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إعلان حالة الحداد الوطنى فى سريلانكا عقب سلسلة من التفجيرات

الإثنين، 22 أبريل 2019 01:51 م
إعلان حالة الحداد الوطنى فى سريلانكا عقب سلسلة من التفجيرات الشرطة تنتشر فى سريلانكا بعد الهجوم
كولومبو(أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن الرئيس السريلانكى مايتريبالا سيريسينا، حالة الحداد الوطنى غدا الثلاثاء، على خلفية سقوط مئات القتلى والجرحى جراء سلسلة انفجارات استهدفت عدة مواقع بالبلاد أمس.

وذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الاثنين، أن المواطنين علقوا أعلامًا بيضاء وسوداء فى الشوارع لإحياء ذكرى الهجمات.

كما أعلنت الحكومة أنها ستقدم تعويضات مالية إلى ضحايا الهجوم وأسرهم، إذ سيتم تقديم 4400 يورو إلى أسرة القتيل وما بين 440 إلى 1322 يورو إلى المصاب، فيما ستقوم أيضًا بإصلاح الكنائس المتضررة جراء الهجوم.

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت فنادق وكنائس فى سريلانكا أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. ظهور شخص مشتبه فى تورطه بانفجارات سريلانكا

سلطات سريلانكا: جماعة التوحيد الوطنى مسئولة عن تفجيرات عيد القيامة

بعد سريلانكا.. تعرف على أكثر الهجمات دموية فى العالم بالسنوات الأخيرة

فيديو .فنان تشكيلى هندى يصنع مجسم رملى تضامنا مع ضحايا تفجيرات سريلانكا

شرطة سريلانكا تعثر على 87 جهاز تفجير قنابل فى موقف أتوبيسات بكولومبو

رئيس سريلانكا يعلن حالة الطوارئ بعد تفجيرات عيد القيامة

حكومة سريلانكا: "شبكة دولية" ضالعة فى التفجيرات

سريلانكا

srilanka

سيرلانكا

هجوم سيرلانكا الإرهابى

تفجير سيرلانكا

كنائس سيرلانكا

تفجيرات كنائس سيرلانكا

كنيسة سان سيباستيان

مايتريبالا سيريسينا

ارهاب

كولومبو




لا تفوتك
فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. "عم أحمد" يتحدى ظروفه الصحية ويصر على المشاركة فى الاستفتاء

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

خلى بالك.. هذه القطارات ستتأخر اليوم بسبب أعمال الإصلاح بالسكة الحديد

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

كيف أدار أردوغان العلاقة مع إسرائيل لاسترضاء واشنطن؟.. العلاقات التركية الإسرائيلية مرهونة بتوجهات ساكنى البيت الأبيض.. والرئيس التركى يحاول استقطاب ترامب عبر التودد لليهود لمواجهة عقوبات الكونجرس المحتملة

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

"السياحة الخضراء".. بوصلة جديدة تتحكم فى حركة السائحين.. مواقع الحجز العالمية ترشد الباحثين عنها.. ومصر تحاول مواكبة السياحة المستدامة.. 20 ألف غرفة فندقية حاصلة على النجمة الخضراء.. وأصبحت تستهوى المستثمرين

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

زي النهاردة.. محمد صلاح يحصد جائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

النقشة "تايجر" والاستخدامات كثيرة تعرفى عليها فى الصيف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة