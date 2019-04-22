إعلان حالة الحداد الوطنى فى سريلانكا عقب سلسلة من التفجيرات

كولومبو(أ ش أ)

أعلن الرئيس السريلانكى مايتريبالا سيريسينا، حالة الحداد الوطنى غدا الثلاثاء، على خلفية سقوط مئات القتلى والجرحى جراء سلسلة انفجارات استهدفت عدة مواقع بالبلاد أمس.

وذكرت شبكة (سكاى نيوز) البريطانية اليوم الاثنين، أن المواطنين علقوا أعلامًا بيضاء وسوداء فى الشوارع لإحياء ذكرى الهجمات.

كما أعلنت الحكومة أنها ستقدم تعويضات مالية إلى ضحايا الهجوم وأسرهم، إذ سيتم تقديم 4400 يورو إلى أسرة القتيل وما بين 440 إلى 1322 يورو إلى المصاب، فيما ستقوم أيضًا بإصلاح الكنائس المتضررة جراء الهجوم.

وكانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة قد ضربت فنادق وكنائس فى سريلانكا أمس الأحد، وأسفرت عن مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين.