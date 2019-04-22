وتم إجراء عملية فرز وحصر الأصوات في المقار الثلاث في ألمانيا (برلين وهامبورج وفرانكفورت) طبقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات واستيفاء محاضر الفرز وإرسالها لوزارة الخارجية لتسليمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقي نتائج تصويت المصريين في الخارج بالهيئة الوطنية للانتخابات. 