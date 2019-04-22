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انتهت السفارة المصرية في ألمانيا، مساء اليوم الأحد، من أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات المواطنين المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحضور سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية بدر عبد العاطى وطاقم عمل السفارة المصرية.