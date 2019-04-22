انتهت السفارة المصرية في ألمانيا، مساء اليوم الأحد، من أعمال الفرز والحصر العددي لأصوات المواطنين المصريين الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بحضور سفير مصر لدى ألمانيا الاتحادية بدر عبد العاطى وطاقم عمل السفارة المصرية.
وتم إجراء عملية فرز وحصر الأصوات في المقار الثلاث في ألمانيا (برلين وهامبورج وفرانكفورت) طبقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات واستيفاء محاضر الفرز وإرسالها لوزارة الخارجية لتسليمها للجنة المكلفة بمتابعة وتلقي نتائج تصويت المصريين في الخارج بالهيئة الوطنية للانتخابات.
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