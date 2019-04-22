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الإثنين، 22 أبريل 2019 04:28 م
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أبوستيت يبحث مع نائب وزير الزراعة الصينى سبل زيادة الصادرات الزراعية للصين

الإثنين، 22 أبريل 2019 04:09 م
أبوستيت يبحث مع نائب وزير الزراعة الصينى سبل زيادة الصادرات الزراعية للصين جانب من اللقاء
كتب عز النوبى
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استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، نائب وزير الزراعة الصينى، بحضور الدكتورة  منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة والسفير الصيني بالقاهرة.
 
وقال أبوستيت إن اللقاء يأتى فى إطار العلاقات الاستيراتيجية بين مصر والصين وأن المباحثات كانت حول تكثيف وتنشيط سبل التعاون في المجال الزراعى بين الجانبين، وخاصة البحث العلمى الزراعى، وإعداد أبحاث مشتركة لإيجاد حلول  للمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى بصفة عامة.
 
وتم الاتفاق على تبادل نتائج الأبحاث العلمية، ونقل الخبرات بين الجانبين، فضلا عن تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين.
 
وأضاف أبوستيت أنه تم الاتفاق أيضا على زيادة فرص التبادل التجارى وزيادة الصادرات الزراعية ونفاذها للأسواق الصينية، كذلك من المقرر وضع خطة عمل لمدة 3 سنوات لدعم الخطط البحثية بين مصر والصين.
 
 

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