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7 خطوات يقوم بها رئيس اللجنة مع نهاية اليوم الأول وبداية اليوم الثانى للاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 02:00 ص
7 خطوات يقوم بها رئيس اللجنة مع نهاية اليوم الأول وبداية اليوم الثانى للاستفتاء الاستفتاء على الدستور
كتبت هدى أبو بكر
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تتبع اللجان الفرعية التى تجرى فيها عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، عددا من الخطوات والإجراءات بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت وقبل بداية الاقتراع فى اليوم الثانى وهى:
 
1- يغلق رئيس اللجنة الفرعية صندوق الانتخاب بحيث يحول دون وضع شىء فيه.
2- وضع بطاقات الانتخاب التى لم تستخدم ومحاضر اللجنة وكشوف الناخبين فى مظروف مستقل.
3- يحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
4- يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتحفظ على الصناديق وكافة الأوراق فى مقر اللجنة الفرعية 
5- يسلم مقر اللجنة بمحتوياتها إلى رئيس قوات التأمين المتواجدة بموجب محضر مستقل.
6- فى بداية اليوم التالى يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من سلامة الأقفال والأحراز على مقر اللجنة وصناديق الانتخاب والمظاريف.
7-  يحرر محضرا بفض الأقفال والأحراز ، ثم يبدأ عملية الاستفتاء لليوم الثانى. 
وتكرر نفس الخطوات فى نهاية اليوم الثانى ، ومع فتح اللجان فى اليوم الثالث للاستفتاء.
 
 

 


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