7 خطوات يقوم بها رئيس اللجنة مع نهاية اليوم الأول وبداية اليوم الثانى للاستفتاء

تتبع اللجان الفرعية التى تجرى فيها عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، عددا من الخطوات والإجراءات بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت وقبل بداية الاقتراع فى اليوم الثانى وهى:
1- يغلق رئيس اللجنة الفرعية صندوق الانتخاب بحيث يحول دون وضع شىء فيه.
2- وضع بطاقات الانتخاب التى لم تستخدم ومحاضر اللجنة وكشوف الناخبين فى مظروف مستقل.
3- يحرر محضرا بإجراءات الغلق يثبت فيه عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
4- يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتحفظ على الصناديق وكافة الأوراق فى مقر اللجنة الفرعية
5- يسلم مقر اللجنة بمحتوياتها إلى رئيس قوات التأمين المتواجدة بموجب محضر مستقل.
6- فى بداية اليوم التالى يقوم رئيس اللجنة بالتأكد من سلامة الأقفال والأحراز على مقر اللجنة وصناديق الانتخاب والمظاريف.
7- يحرر محضرا بفض الأقفال والأحراز ، ثم يبدأ عملية الاستفتاء لليوم الثانى.
وتكرر نفس الخطوات فى نهاية اليوم الثانى ، ومع فتح اللجان فى اليوم الثالث للاستفتاء.
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