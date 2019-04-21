6 مؤشرات إيجابية عن تقدم الاقتصاد المصرى.. تعرف عليها

6 مؤشرات إيجابية عن تقدم الاقتصاد المصرىK أكد عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع له أمس مع سيبيل دى كارتيه سفيرة بلجيكا فى مصر جاءت كما يلى:
- السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 6%.
- الحكومة نجحت فى تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات.
- خفض معدلات الدين العام لتسجل 98% من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 108% العام الماضى.
- الحكومة تستهدف خفض معدل العجز الكلى من 8.4% إلى 7% بنهاية العام المالى المقبل.
- الحكومة تسعى لضم القطاع غير الرسمى للدولة الذى يشكل ما يقترب من 60% بعد تضخمه خلال الفترة الأخيرة.
- نسبة البطالة تراجعت إلى 9.8% بدلا من 13% للعام الماضى.
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