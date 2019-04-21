6 مؤشرات إيجابية عن تقدم الاقتصاد المصرى.. تعرف عليها

كتب أمين صالح

6 مؤشرات إيجابية عن تقدم الاقتصاد المصرىK أكد عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع له أمس مع سيبيل دى كارتيه سفيرة بلجيكا فى مصر جاءت كما يلى: