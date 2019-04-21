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6 مؤشرات إيجابية عن تقدم الاقتصاد المصرى.. تعرف عليها

الأحد، 21 أبريل 2019 06:00 ص
6 مؤشرات إيجابية عن تقدم الاقتصاد المصرى.. تعرف عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب أمين صالح
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6 مؤشرات إيجابية عن تقدم الاقتصاد المصرىK أكد عليها الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال اجتماع له أمس مع سيبيل دى كارتيه سفيرة بلجيكا فى مصر جاءت كما يلى:

  1. السياسة المالية تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادى إلى 6%.
  2. الحكومة نجحت فى تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات.
  3. خفض معدلات الدين العام لتسجل 98% من الناتج المحلى الإجمالى بدلا من 108% العام الماضى.
  4. الحكومة تستهدف خفض معدل العجز الكلى من 8.4% إلى 7% بنهاية العام المالى المقبل.
  5. الحكومة تسعى لضم القطاع غير الرسمى للدولة الذى يشكل ما يقترب من 60% بعد تضخمه خلال الفترة الأخيرة.
  6. نسبة البطالة تراجعت إلى 9.8% بدلا من 13% للعام الماضى.

 

 

 

 


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