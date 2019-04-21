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وزير التنمية المحلية: 120 ألف موظف يشاركون فى إدارة عملية الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 02:30 ص
وزير التنمية المحلية: 120 ألف موظف يشاركون فى إدارة عملية الاستفتاء اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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قال اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إن المشاركة فى الاستفتاء تعتبر بمثابة رسالة قوية للداخل والخارج، ودعم للوطن لتحقيق مزيد من الاستقرار، مشيرًا إلى وجود نحو 120 ألف موظف بالمحليات يشاركون فى إدارة عملية الاستفتاء باللجان على مستوى مصر.

وأضاف شعراوى، فى تصريحات له، أنه التقى مسئولى غرف إدارة الأزمات فى المحافظات، للتأكيد على توافر كافة التيسيرات للمواطنين الذين يشاركون فى الإدلاء بأصواتهم، وتجهيز أماكن وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة.

ووجه وزير التنمية المحلية محمود شعراوى، رسالة للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية، يدعوهم فيها للمشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية باعتباره واجبا وطنيا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.


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