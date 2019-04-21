وزير التنمية المحلية يشيد بالإقبال على الاستفتاء.. ويؤكد: غرف العمليات مستمرة

كتب على عبد الرحمن

يجرى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ظهر اليوم الأحد، جولة تفقدية على عدد من لجان الاستفتاء على الدستور بمحافظة الجيزة، للتأكد من انتظام عملية الاستفتاء وتوافر سبل الراحة للمواطنين.

وأشاد شعراوى، بالإقبال الكثيف من المواطنين أمس السبت، للإدلاء بأصواتهم والمشاركة الإيجابية فى العرس الديمقراطى، موجهًا رسالة للمواطنين بالاستمرار فى هذه الملحمة الوطنية والنزول للإدلاء بأصواتهم خلال يومى الاستفتاء الباقية.

وأكد شعراوى، استمرار عمل غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية والمحافظات، فى متابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع المحافظات والتى انطلقت أمس السبت.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، متابعته لعملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من داخل غرفة عمليات الوزارة، والتواصل مع جميع المحافظين على مدار الساعة، للتأكد من توافر الدعم اللوجيستى اللازم خلال عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالًا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.