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وزير التنمية المحلية يتابع سير العمل فى غرفة العمليات المركزية

الأحد، 21 أبريل 2019 09:59 ص
وزير التنمية المحلية يتابع سير العمل فى غرفة العمليات المركزية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن
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انطلق صباح اليوم الأحد، ثانى أيام ماراثون الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع اللجان فى 27 محافظة حيث يواصل المواطنون اليوم الإدلاء بأصواتهم على الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى بعض مواد الدستور فى اللجان الرئيسية والفرعية بجميع المحافظات.
 
ويتابع اللواء  محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية سير العمل فى غرفة العمليات المركزية بالوزارة على عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتنسيق مع غرفة عمليات مجلس الوزراء وغرف عمليات المحافظات والتأكد من توفير كافة اللوجستيات اللازمة لعمل اللجان فى جميع المحافظات فى سهولة ويسر وتذليل أية عقبات تواجه المواطنين فى إدلائهم بأصواتهم فى لجانهم الانتخابية والتأكد من توفير كافة التسهيلات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
 
وطالب اللواء محمود شعراوى، المواطنين باستمرار المشاركة بشكل إيجابى فى الاستفتاء على  التعديلات الدستورية لانه حق أصيل لكل مواطن مصرى حريص على تقدم وتنمية بلاده مؤكداً أن إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم هو مشهد حضارى يوضح حب الشعب لوطنه وقال إن اليوم الأول للاستفتاء شهد إقبالاً كبيراً من المواطنين على مدار اليوم خاصة المرأة والشباب لافتاً إلى أن اليوم الثانى سيشهد أيضاً حشوداً بشكل أكبر امام اللجان وسيكون استكمالاً لهذا المشهد الحضارى المشرف.

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