وزير الأوقاف : الإقبال الشعبى الكثيف على الاستفتاء انحياز للاستقرار

أكد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، أن هذا الإقبال الشعبى الكثيف وهذه الروح والمظاهروالأجواء الاحتفالية المصاحبة ، على التصويت على التعديلات الدستورية ، ما هو إلا انحياز وطنى لصالح الاستقرار والأمن والأمان ومواجهة الإرهاب والتحديات.
وقال الوزير فى بيان له، ان ذلك دليل على عمق الوعى لدى جموع الشعب المصرى ، ورسالة للقاصى والدانى على التفاف الشعب المصرى حول قيادته السياسية ، وثقته فيها وأمله الكبير فى غد مشرق بإذن الله تعالى ، كما أنه رسالة بأن هذا الشعب العظيم ماض بقوة على طريق ممارسة حقوقه الوطنية والديمقراطية .
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