وزير الأوقاف : الإقبال الشعبى الكثيف على الاستفتاء انحياز للاستقرار

وقال الوزير فى بيان له، ان ذلك دليل على عمق الوعى لدى جموع الشعب المصرى ، ورسالة للقاصى والدانى على التفاف الشعب المصرى حول قيادته السياسية ، وثقته فيها وأمله الكبير فى غد مشرق بإذن الله تعالى ، كما أنه رسالة بأن هذا الشعب العظيم ماض بقوة على طريق ممارسة حقوقه الوطنية والديمقراطية .