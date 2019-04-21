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ودليل على وعى الشعب المصرى

وزير الأوقاف : الإقبال الشعبى الكثيف على الاستفتاء انحياز للاستقرار

الأحد، 21 أبريل 2019 09:03 م
وزير الأوقاف : الإقبال الشعبى الكثيف على الاستفتاء انحياز للاستقرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف ، أن هذا الإقبال الشعبى الكثيف وهذه الروح والمظاهروالأجواء الاحتفالية المصاحبة ،   على التصويت على التعديلات الدستورية  ، ما هو إلا انحياز وطنى لصالح الاستقرار والأمن والأمان ومواجهة الإرهاب والتحديات.

وقال الوزير فى بيان له، ان ذلك دليل على عمق الوعى لدى جموع الشعب المصرى ، ورسالة للقاصى والدانى على التفاف الشعب  المصرى حول قيادته السياسية ، وثقته فيها وأمله الكبير فى غد مشرق بإذن الله تعالى ، كما أنه رسالة بأن هذا الشعب العظيم ماض بقوة على طريق ممارسة حقوقه الوطنية والديمقراطية .

 

 


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