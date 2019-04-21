واحة السليكون: تفعيل حوافز استثمارية بالمناطق التكنولوجية

كتبت: هبة السيد

عقدت شركة واحة السليكون التابعة لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" المتخصصة فى إدارة القرى التكنولوجية، اجتماع الجمعية العمومية العامة العادية، و الذى تم خلاله اعتماد التقرير والقوائم المالية عن نشاط الشركة خلال العام الماضى، حيث أوضحت مؤشرات الأداء خلال العام 2018 الى تضاعف حجم الإيرادات بنسبة 300% مقارنة بالعام 2017 مع توفير أكثر من 3500 فرصة عمل مباشرة.

وأكد الدكتور عادل دانش، رئيس مجلس إدار شركة واحات السيليكون ، أنه تم التنسيق مع مختلف الهيئات التنفيذية فى المحافظات التى تقع بها المناطق التكنولوجية لتوفير وإتاحة الخدمات اللوجيستية لتحفيز الشباب و الشركات على التواجد فى هذه المناطق، وتطوير مهارات الشباب وتأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، و الإسهام فى توفير الخدمات الحكومية كجزء من عملية التحول الرقمى التى تشهدها مصر فى إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال المهندس سامح الملاح ، الرئيس التنفيذى و العضو المنتدب للشركة، أن الشركة استفادت كثيرا من الجهود المبذولة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الإستثمار لتفعيل الحوافز الإستثمارية التى أتاحها قانون الإستثمار الجديد لضمان توفير بيئة عمل احترافية على أعلى مستوى وتوطين العديد من الصناعات و لذلك فقد تم تعيين مجلس إدارة لكل منطقة تكنولوجية طبقا لقانون الاستثمار، لتعظيم الاستفادة من تلك المناطق و بالفعل أصبح لدينا عدد من الشركات الكبيرة تعمل مجالات مختلفة مثل صناعة التعهيد وتطوير البرمجيات وتصنيع الإليكترونيات وذلك بمنطقتى أسيوط و برج العرب.