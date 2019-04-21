نائب رئيس جامعة الأزهر يدلى بصوته فى السفارة المصرية بتونس

أدلى الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة التونسية.

ودعا نائب رئيس جامعة الأزهر، جُموع المصريين، بالداخل والخارج للإدلاء بصوتهم، وممارسة حقهم الدستورى، والمشاركة فى الاستفتاء لإرسال رسالة للعالم، تعكس مناخ الاستقرار، والتنمية والديمقراطية والأمن الذى نعيشه حاليًا، مشيدًا بتوفير كل الوسائل اللوجيستية التي تسهل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

وأكد سلمان أن المصريين كانوا وسيظلون دائمًا لديهم القدرة والكفاءة على التغلب على جميع التحديات التى تواجه مصر داخليا او خارجيا، مشيدا بالمشاهد الرائعة التى شاهدها لأسر الجالية المصرية بتونس التى توافدت إلى صناديق الاستفتاء بمقر السفارة، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى أذهل العالم بوعيه وحرصه على المشاركة واستمرار دعمه لمسار الإصلاح رغم الصعوبات التي تمر بها بلدنا، وأدهش الجميع بتحويله للاستفتاء لأجواء احتفالية بما تحقق من انجازات تنموية على أرض الواقع وما يطمح إلى استكمال وتحقيقه خلال الفترة المقبلة.

يأتى هذا على هامش مشاركة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، فى فعاليات الدورة الإقليمية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتعقد بالعاصمة التونسية في الفترة من 15 إلى 24 أبريل الجارى.