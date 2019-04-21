video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب رئيس جامعة الأزهر يدلى بصوته فى السفارة المصرية بتونس

الأحد، 21 أبريل 2019 02:05 م
نائب رئيس جامعة الأزهر يدلى بصوته فى السفارة المصرية بتونس نائب رئيس جامعة الأزهر يدلى بصوته فى السفارة المصرية بتونس
كتب لؤى على
إضافة تعليق

أدلى الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، اليوم الأحد، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر السفارة المصرية بالعاصمة التونسية.

 

 

ودعا نائب رئيس جامعة الأزهر، جُموع المصريين، بالداخل والخارج للإدلاء بصوتهم، وممارسة حقهم الدستورى، والمشاركة فى الاستفتاء لإرسال رسالة للعالم، تعكس مناخ الاستقرار، والتنمية والديمقراطية والأمن الذى نعيشه حاليًا، مشيدًا بتوفير كل الوسائل اللوجيستية التي تسهل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر.

 

 

وأكد سلمان أن المصريين كانوا وسيظلون دائمًا لديهم القدرة والكفاءة على التغلب على جميع التحديات التى تواجه مصر داخليا او خارجيا، مشيدا بالمشاهد الرائعة التى شاهدها لأسر الجالية المصرية بتونس التى توافدت إلى صناديق الاستفتاء بمقر السفارة، مشيرًا إلى أن الشعب المصرى أذهل العالم بوعيه وحرصه على المشاركة واستمرار دعمه لمسار الإصلاح رغم الصعوبات التي تمر بها بلدنا، وأدهش الجميع بتحويله للاستفتاء لأجواء احتفالية بما تحقق من انجازات تنموية على أرض الواقع وما يطمح إلى استكمال وتحقيقه خلال الفترة المقبلة.

 

يأتى هذا على هامش مشاركة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، فى فعاليات الدورة الإقليمية العربية في مجال القانون الدولي الإنساني التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتعقد بالعاصمة التونسية في الفترة من 15 إلى 24  أبريل الجارى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عصام يشارك بصورته من الكويت ويؤكد: نعم للتعديلات الدستورية وتحيا مصر

غلق صناديق تصويت المصريين فى استراليا على تعديل الدستور.. وبدء الفرز

مصريون فى كندا: صوتنا بـ"نعم" حتى لا نكون بخندق كلاب السكك المهاجمة لمصر

وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان لجان الاستفتاء بالدقى والعجوزة والوراق

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة