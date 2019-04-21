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الأحد، 21 أبريل 2019 09:46 م
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مقتل سائحة بريطانية وخطف ثلاثة أشخاص في شمال نيجيريا

الأحد، 21 أبريل 2019 09:37 م
مقتل سائحة بريطانية وخطف ثلاثة أشخاص في شمال نيجيريا شرطة نيجيريا
رويترز
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قالت الشرطة المحلية والسفارة البريطانية اليوم الأحد إن خاطفين في نيجيريا قتلوا امرأة بريطانية ورجلا نيجيريا وخطفوا ثلاثة آخرين بمدينة كادونا بشمال البلاد.

وتشيع أعمال الخطف في نيجيريا حيث يستهدف الخاطفون المواطنين والأجانب على حد سواء لطلب فدية في الغالب.

وقالت الشرطة إن المرأة سافرت من لاجوس كسائحة وكانت تحضر حفلا قبل حدوث الواقعة.

وقالت السفارة البريطانية إن المرأة تدعى فاي موني، مضيفة أنها على علم بالحادث الذي وقع في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة لكنها تابعت أنها لن تتكهن بشأن دوافع الهجوم أو طبيعته.

وقالت الشرطة إنه لم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم ولم يتم حتى الآن تحديد هوية الخاطفين.

 

 

 


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اختطاف سياح فى نيجيريا




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