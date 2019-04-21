وأشار فكي - خلال لقائه اليوم /الأحد/ برئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصر الرئاسي بالخرطوم - إلى وجود بعض الخلافات بين الشركاء تحتاج إلى مزيد من الجهد.. وقال إن زيارته للسودان جاءت بطلب من مجلس السلم والأمن الإفريقي، والتقى خلالها باللجنة السياسية للمجلس العسكري الانتقالي، وعدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.



وأوضح أن الهدف من الزيارة هو الاستماع لكل الأطراف للوصول لاتفاق بين الأطراف السياسية والمجتمعية مع مؤسسة القوات المسلحة، والمجلس العسكري الانتقالي، من أجل فترة انتقالية تضمن السلام والاستقرار في السودان وتلبي تطلعات شعبه، موضحا أنه سيقدم تقريرا لمجلس السلم والأمن الإفريقي حول نتائج الزيارة.. مضيفا "القارة الإفريقية تتفهم ما جرى في السودان، وسيصلون لحل شامل من خلال التعاون".