مصر تدين تفجيرات سريلانكا وتؤكد: أعمال خسيسة لن تنجح فى تحقيق مآربها

وأعربت مصر عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدةً على وقوفها حكومة وشعباً مع حكومة وشعب سريلانكا الصديق في تلك المحنة.

وأكدت مصر على أن هذه الأعمال الوحشية الخسيسة التي تستهدف الأبرياء ودور العبادة لن تنجح في تحقيق مآربها، مشيرةً إلى ثقتها في تجاوز سريلانكا الصديقة لتلك الأزمة.