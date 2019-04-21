video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مصريون مقيمون بتونس: نشارك في الاستفتاء من أجل مستقبل أفضل لبلادنا

الأحد، 21 أبريل 2019 05:07 م
مصريون مقيمون بتونس: نشارك في الاستفتاء من أجل مستقبل أفضل لبلادنا الاستفتاء
أ ش أ
إضافة تعليق

يتواصل توافد أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية في تونس، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مع تزايد ملحوظ في الإقبال لليوم الثالث والأخير للاستفتاء والذي يوافق عطلة رسمية في تونس.
وقال كارم الجعيدي، مصري يعمل في قطاع الأثاث في مدينة صفاقس التونسية منذ 26 عاما، لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط في تونس، إنه كان حريص على القدوم من مدينة صفاقس للإدلاء بصوته والمشاركة في الاستفتاء لأنه على يقين بأهمية كل صوت انتخابي ودوره في رسم مستقبل البلاد، مشيرا إلى أنه حرص على القدوم مع كامل أفراد أسرته للمشاركة في الاستفتاء دون أن يعرف نواياهم في التصويت..مشددا على أهمية تعبير كل مواطن عن رأيه بصرف النظر عن مدى اتفاقه أو اختلافه مع التعديلات، مؤكدا أن الشعب المصري هو صاحب القرار.
من جانبه أكد مصطفى عبد الرحيم، مصري مقيم في تونس منذ 15 عاما، ويعمل بشركة مصرية، حرصه على المشاركة في التصويت للحفاظ على استقرار البلاد وتنميتها، وحماية مستقبل الأجيال القادمة..مشيرا إلى أن كل صوت انتخابي يمكن أن يصنع فارقا.
وقال خالد سليمان، صحفي مصري مقيم في تونس، إنه حرص على المشاركة في الاستفتاء للتأكيد على أن هناك إقبال حقيقي من المصريين وأن هذا هو اختيار الشعب، مشيرا إلى أن كل مواطن له مطلق الحرية في التعبير عن رأيه الحقيقي ولكن المهم المشاركة الإيجابية.
وأشار إلى أنه رغم قلة عدد الجالية المصرية في تونس لكن نسبة المشاركة كانت جيدة بدرجة كبيرة ،لافتا إلى أن العديد من أصدقائه وعائلاتهم حرصوا على القدوم من مختلف الولايات التونسية التي تبعد بمسافات بعيدة عن العاصمة، مثل ولايات قفصة وصفاقس، للإدلاء بأصواتهم. 
وأوضح سليمان أنه دائم المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المصرية، منوها بأن السفارة المصرية في تونس تحرص دائما على تيسير كافة الإجراءات المتعلقة بعملية التصويت، وطلب من الهيئة الوطنية للانتخابات -إذا كان ذلك لا يخالف القانون- بحث إمكانية مد فترة التصويت للمصريين المقيمين بالخارج لإعطاء الفرصة لجميع المواطنين للمشاركة والإدلاء بأصواتهم حيث أن هناك الكثيرون يقيمون بعيدا عن مقر السفارة بالعاصمة بمسافات بعيدة، ولا يكون أمامهم متسع من الوقت للمشاركة.
من جانبه أكد أحمد أبو عميشة، مصري يعمل في قطاع الأثاث في تونس منذ 30 عاما، حرصه على المشاركة لأنه واجب وطني وأن كل صوت انتخابي له قيمة لمواجهة التحديات التي تواجهها مصر في الفترة الحالية وتحسين الأوضاع، مؤكدا أنه يشعر بالتطورات التي تشهدها البلاد في كل مرة يأتي لزيارتها، لافتا إلى أنه كمواطن مصري يعيش بالخارج يلاحظ بشكل أكبر التغييرات الإيجابية التي طرأت في مختلف المجالات خلال السنوات الأخيرة.
وقال أحمد سلطان، مصري قادم في زيارة عائلية إلى تونس، أنه جاء للإدلاء بصوته لأنه أصبح حريصا على المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية خاصة في الفترة التي أعقبت الثورات التي شهدتها البلاد والأوضاع العصيبة التي مرت بها ،موضحا أنه لم يكن يشارك من قبل في الانتخابات لشعوره بعدم أهمية صوته الانتخابي، وهذا على خلاف الوضع في الفترة الحالية حيث أن هناك فرصة جيدة للمشاركة بالرأي سواء الموافقة أو الرفض لذلك حرص على القدوم إلى مقر السفارة للإدلاء بصوته لخدمة مصالح بلاده ومستقبلها، قائلا إن "الكلمة حاليا للشعب وهو صاحب الرأي".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير مصر بتونس: تزايد أعداد المصريين المشاركين فى الاستفتاء

الاستفتاء

تونس

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري

Elections




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة