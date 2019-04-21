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مسيرة حاشدة بالمقطم والأسمرات.. والأطفال يوزعون الورود على قوات تأمين اللجان

الأحد، 21 أبريل 2019 05:57 م
مسيرة حاشدة بالمقطم والأسمرات.. والأطفال يوزعون الورود على قوات تأمين اللجان المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية.
كتب سيد الخلفاوى
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نظم عشرات المواطنين بالمقطم، مسيرة بالسيارات جابت عدة مناطق بحى المقطم ومدينة الأسمرات، لحث المواطنين على المشاركة فى التصويت على التعديلات الدستورية.
 
وأذاعت السيارات الأغانى الوطنية، كما طالبوا المواطنين من خلال مكبرات الصوت بالنزول والمشاركة وممارسة حقهم الدستورى، والتصويت بحرية فى الاستفتاء على الدستور.
 
وشارك فى المسيرة، حازم أبو طقية عضو مستقبل وطن بالمقطم، واللواء حسن الغندور رئيس حى الأسمرات، حيث تم المرور على لجان مدرستى تحيا مصر 1 و 2 بحى الأسمرات، رافعين الأعلام ولافتات تأييد تعديلات الدستور.
 
ووزع الاطفال الورود على قوات تأميين اللجان، والتقطوا صور تذكارية معهم، برفقة المواطنين، كما أدى المشاركين فى المسيرة رقصات شعبية على أنغام الأغانى الوطنية بميدان الأسمرات وأمام اللجان، وبشوارع حى المقطم.
 
ويتواجد بالقاهرة 679 مركزا انتخابيا تشمل 1388 لجنة فرعية بجميع أحياء القاهرة، بالإضافة إلى 44 لجنة عامة لأعمال فرز الأصوات، وعدد من لهم حق التصويت على مستوى المحافظة 7,622,722 مليون ناخب . 
 
كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
 
المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (2)
المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (2)

المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (3)
المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (3)

المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (4)
المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (4)

المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (5)
المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (5)

المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (6)
المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (6)

المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (7)
المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (7)

المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (8)
المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (8)

المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (9)
المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (9)

المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (1)
المواطنون يشاركون فى التصويت على التعديلات الدستورية (1)
 
 
 
 

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