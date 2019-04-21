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مسنة لرئيس لجنة بالشرقية: "نعم ونعمين للدستور علشان مصر وأحفادى"

الأحد، 21 أبريل 2019 04:51 م
مسنة لرئيس لجنة بالشرقية: "نعم ونعمين للدستور علشان مصر وأحفادى" ماجدة عبد الله المسلمى
الشرقية - فتحية الديب
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قالت ماجدة عبد الله المسلمى 70 سنة أثناء تصويتها فى لجنة رقم 7 بمدرسة السادات الإعدادية بنين، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنها جاءت بدون توجيه من أحد لأنها مصرية وتحب مصر، مضيفة: "مصر لها حق علينا ننزل علشانها".

 

وقالت "ماجدة" لرئيس اللجنة أثناء مساعدتها فى التصويت لكونها أمية.. نعم ونعمين للدستور يا ابني عشان خاطر مصر وأحفادى".

 

وقام رجال التأمين المنوط بيهم تأمين اللجنة بمساعدة كبار السن أثناء التصويت في اللجنة.

 

يذكر أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 4 ملايين و 284 ألف و 983 ناخب و ناخبة لهم حق التصويت و المشاركة في الإستفتاء للإدلاء بأصواتهم أمام  1027 مركز إنتخابي بنطاق المحافظة يستوعب 1159 لجنة فرعية.

 

يذكر أن محافظة الشرقية، بها  23 لجنة عامة  11 لجنة عامة بجنوب الشرقية و12 لجنة عامة بشمال الشرقية، و 1159 لجنة فرعية  بجنوب وشمال الشرقية، و1027 مركزا انتخابيا لاستقبال 4 ملايين و284 ألفا و983 ناخبا وناخبة ممن لهم حق التصويت.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

 


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