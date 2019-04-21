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مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين الرحلات بثانى أيام الاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 07:54 ص
مساعد الوزير للمرور يتفقد الطرق السريعة لتأمين الرحلات بثانى أيام الاستفتاء اللواء عصام شادى مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور
كتب عبد الرحمن سيد
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تفقد اللواء عصام شادى، مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأحد، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين من الأقاليم والقاهرة الكبرى خلال ثانى أيام الاستفتاء على الدستور..

ووجه اللواء عصام شادى، بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق و مراقبة حركة السيارات وتأمين رحلات الناخبين من وإلى مدن القاهرة الكبرى والمحافظات.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

 

 


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