محمد بن زايد عن تفجيرات سيرلانكا: موجة إرهابية جديدة تطال الإنسانية والعالم

كتب هيثم سلامة

أدان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، سلسلة الانفجارات التى استهدفت عددا من الكنائس والفنادق صباح اليوم فى سيرلانكا، ما أسفر عن مصرع وإصابة المئات من المدنيين.

وقال محمد بن زايد "التفجيرات الغادرة التي حصدت أرواح الأبرياء في سريلانكا، موجة إرهابية جديدة تطال الانسانية والعالم..ندين الأعمال الجبانة التي استهدفت اﻷبرياء الآمنين، تعازينا لقيادة وشعب سريلانكا وتمنياتنا بالشفاء للمصابين، العالم اليوم أحوج مايكون للوقوف بحزم لاستئصال منابت هذا الإرهاب الممنهج".



محمد بن زايد عبر تويتر

يذكر أن الشرطة فى سريلانكا، أكدت ارتفاع حصيلة ضحايا سلسلة التفجيرات التى ضربت البلاد اليوم الأحد، إلى 207 قتيلا، كانت سلسلة من التفجيرات المتزامنة ضربت فنادق وكنائس بالعاصمة (كولومبو) ومحيطها، مما دعا الحكومة لإعلان حظر التجول، وحجب عدد من مواقع التواصل الاجتماعى ، وخدمات الرسائل ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن، كما اعتقلت 8 أشخاص على خلفية الهجمات الإرهابية التي ضربت البلاد.