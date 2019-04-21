محافظ الأقصر يواصل جولاته التفقدية على لجان الاستفتاء بالكرنك والزناقطة

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عدد من المراكز الانتخابية داخل مدينة الأقصر، للإطمئنان على سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وانتظام استقبال المواطنين باللجان، وذلك في ثانى أيام الاستفتاء، الذى يجرى على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 أبريل 2019.

وشملت جولة محافظ الأقصر في مدينة الأقصر، تفقد لجان مدرسة عمر بن الخطاب الاعدادية بنين، ومدرسة السيدة عائشة الاعدادية بنات، ومدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة، ومدرسة التربية الفكرية بالكرنك، حيث اطمئن المحافظ على سير عملية الإقتراع وتوافر كافة الاجراءات والتسهيلات للمواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر ودون أي عقبات، كما التقى محافظ الأقصر خلال جولته مع العديد من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة فى الاستفتاء.

كما واصل الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، اليوم الأحد، جولاته للاطمئنان على استعداد المستشفيات لعملية الاستفتاء على الدستور، حيث زار مستشفى حميات الاقصر، وتأكد من تواجد الفريق الطبى وتوافر المستلزمات والأدوية.

ورافقه خلال الجولات الدكتور محمود متولى مدير عام الطب العلاجى، والدكتورة مروة عبد الموجود مدير وحدة الرقابة والمتابعة، كما تفقد لجنة الوحدة الصحية بمنشاة العماري، وإطمان علي سير عملية الإستفتاء داخلها وتواجد الرائدات الريفيات اللائي يقمن بشرح وتشجيع السيدات علي الذهاب للجان الاقتراع، حيث توجد 17 مقار انتخابي داخل الوحدات الصحية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

يذكر أن عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت على مستوى محافظة الأقصر يبلغ 814586 ناخبا، ويبلغ إجمالي المراكز الانتخابية على مستوى المحافظة 171 موزعين على 190 لجنة فرعية، تشمل 31 لجنة بقسم شرطة الأقصر، و22 لجنة بمركز شرطة الأقصر، و9 لجان بمركز طيبة، و30 لجنة بمركز القرنة، و30 لجنة بمركز أرمنت، و68 لجنة بمركز إسنا.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.