محافظو الوادى الجديد والإسكندرية وبنى سويف يتفقدون لجان الاستفتاء

حرص عدد من المحافظون ورؤساء الجامعات على المشاركة فى حث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى ثانى أيام الاستفتاء على لتعديلات الدستورية.
وتفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لجان الاستفتاء، كما حرص على مصافحة شاب أصر على المشاركة فى الاستفتاء رغم إصابته، موضحا أن ذلك يعكس مدى الوعى لدى الشباب وإيمانهم بالمسئولية نحو الوطن .
كما شملت جولة المحافظ التفقدية، عدد من اللجان بمدينة الخارجة شملت لجنة مدرسة اللغات الرسمية ومدرسة الفكرية ومعهد ناصر الأزهرى ومكتب الصحة ومدرسة الوادى الابتدائية المشتركة ومدرسة الخارجة بنين المشتركة .
وأطمئن الزملوط خلال الجولة على توافر كافة الخدمات والتيسيرات أمام المواطنين خاصة وسائل الانتقال لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.
وأشاد الزملوط بالإقبال الكثيف لليوم الثانى وخاصة المشاركة الملحوظة من الشباب بالإضافة لكبار السن والمرأة .
كما وجه المحافظ بضرورة توزيع المواطنين الوافدين المتكدسين بأحد اللجان، ونقلهم بأتوبيس للجان أخرى متوسطة الكثافة وذلك للتيسير عليهم .
كما أجرت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، الأحد، جولة تفقدية لعدد من لجان الإستفتاء بمركزى الداخلة وبلاط، شملت لجان تنيدة وبلاط والمدرسة العسكرية بموط واسمنت والشيخ والي والتحرير والسلام والراشدة .
وأشادت نائب المحافظ بالمشاركة الفعالة من الشباب والمرأة وكبار السن، ووجهت بمشاركة الشباب المتطوع في تنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وتيسير إجراءات تصويت كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، والتأكيد على توفير وسائل مواصلات لنقلهم كما تفقدت إجراءات التأمين من قبل قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان والمواطنين والهيئات القضائية المشرفة.
ومن جانب أخر، شارك الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة اليوم الأحد، فى وقفة حاملين الأعلام واللافتات كتب عليها نعم للتعديلات الدستورية، إنزل وشارك" فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى دعوة للجميع للحث على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والإداء بأصواتهم.
وأشار الدكتور الكردى خلال مشاركته فى الوقفة على أهمية مشاركة الجميع فى الاستفتاء على المواد المراد تعديلها فى الدستور، باعتباره واجباً وطنياً، ومن أجل بناء واستقرار الوطن، مؤكداً على دور الجامعة بضرورة توعية طلابها بالقضايا المجتمعية التى تشغل الرأى العام.
و من جانب آخر، عبر محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر عن تقديره لأهالي المحافظة قائلا(أشكر شعب بني سويف على المظهر الحضارى الذى ظهروا به في اليوم الأول وحتى اليوم الثاني من الإستفتاء علي التعديلات الدستورية ، حيث توافدوا على اللجان وسط أجواء يملؤها روح التآلف والحب والإنتماء للوطن ،مبديا اعجابه ببعض المشاهد التي رآها أثناء عملية التصويت ، مشيرا إلى أنه لاحظ حشد كبير أمام بعض اللجان يضم الشباب وكبار السن والمرأة وذوي الإحتياجات الخاصة ، في مشهد وطني محترم وتجسيد فعلي لشعور المواطن بما تبذله الدولة من جهود ومشروعات تنموية ، والوعي والمسؤولية الوطنية التي باتت تتمتع بها جموع الشعب المصري )
جاء ذلك خلال تفقده لعدد من اللجان الفرعية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بقرى مركزي الواسطى وناصر، والتي شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين مثل لجنة مدرسة مصطفى الوكيل الثانوية،ولجنة مدرسة النويشي الإبتدائية بقرية الميمون ولجنتي 40 و41 بقرية قمن العروس،ولجان 3و4و5 بمدرسة مصطفى كامل بقرية بهبشين ،حيث اطمأن المحافظ على استمرار توافر كافة التسهيلات والتجهيزات اللازمة لسير الاستفتاء باللجان ،والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التى أعدتها المحافظة ،ومستوى التجهيزات وإجراءات تسهيل الإدلاء بالأصوات لكافة المقترعين خاضة كبار السن وذوى الإعاقة
والتقى المحافظ بالأهالي بمحيط اللجان،واستمع لمطالبهم وأراؤهم ، خاصة السيدات الريفيات اللاتي حرصن على المشاركة بكل وطنية وتفان في حب الوطن ، حيث عبرن السيدات عن سعادتهن وهن يشاركن في استكمال بناء مصر وسط الزغاريد وهتافات تحيا مصر، وأكد لهن المحافظ على أن مصر غنية بهن وأنهن الركيزة الاساسية لتحقيق التنمية واستعادة الوطن لمكانته وحضارته
وأهاب المحافظ بأبناء المحافظة في كل المدن والقرى والعزب، أن يضربوا كالعادة المثل في الانتماء والولاء والمسؤولية الوطنية ،وأن تكون بني سويف في مقدمة المحافظات الأعلى مشاركة في الاستفتاء،حيث أن المشاركة تعني التنمية في ظل الديمقراطية ومصر الحديثة التي نحلم بها جميعا، وأن نسبة المشاركة تعكس مدى الوعى الذى يمتلكه المواطنون وحرصهم على استكمال مشوار التنمية الذي بدأناه جميعاً دولة وحكومة وشعب ومجتمع مدني من أجل الخير لمصر والمصريين.
كما حرص المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية على الإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة مدرسة الجلاء بحى ثان الإسماعيلية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً
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