محافظو الوادى الجديد والإسكندرية وبنى سويف يتفقدون لجان الاستفتاء

كما شملت جولة المحافظ التفقدية، عدد من اللجان بمدينة الخارجة شملت لجنة مدرسة اللغات الرسمية ومدرسة الفكرية ومعهد ناصر الأزهرى ومكتب الصحة ومدرسة الوادى الابتدائية المشتركة ومدرسة الخارجة بنين المشتركة .

وأطمئن الزملوط خلال الجولة على توافر كافة الخدمات والتيسيرات أمام المواطنين خاصة وسائل الانتقال لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وأشاد الزملوط بالإقبال الكثيف لليوم الثانى وخاصة المشاركة الملحوظة من الشباب بالإضافة لكبار السن والمرأة .

كما وجه المحافظ بضرورة توزيع المواطنين الوافدين المتكدسين بأحد اللجان، ونقلهم بأتوبيس للجان أخرى متوسطة الكثافة وذلك للتيسير عليهم .

كما أجرت حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد، اليوم، الأحد، جولة تفقدية لعدد من لجان الإستفتاء بمركزى الداخلة وبلاط، شملت لجان تنيدة وبلاط والمدرسة العسكرية بموط واسمنت والشيخ والي والتحرير والسلام والراشدة . وأشادت نائب المحافظ بالمشاركة الفعالة من الشباب والمرأة وكبار السن، ووجهت بمشاركة الشباب المتطوع في تنظيم عملية دخول وخروج المواطنين وتيسير إجراءات تصويت كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، والتأكيد على توفير وسائل مواصلات لنقلهم كما تفقدت إجراءات التأمين من قبل قوات الجيش والشرطة لتأمين اللجان والمواطنين والهيئات القضائية المشرفة.

ومن جانب أخر، شارك الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب الجامعة اليوم الأحد، فى وقفة حاملين الأعلام واللافتات كتب عليها نعم للتعديلات الدستورية، إنزل وشارك" فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى دعوة للجميع للحث على المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والإداء بأصواتهم.

وأشار الدكتور الكردى خلال مشاركته فى الوقفة على أهمية مشاركة الجميع فى الاستفتاء على المواد المراد تعديلها فى الدستور، باعتباره واجباً وطنياً، ومن أجل بناء واستقرار الوطن، مؤكداً على دور الجامعة بضرورة توعية طلابها بالقضايا المجتمعية التى تشغل الرأى العام.