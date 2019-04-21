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لليوم الثانى.. إقبال المواطنين على لجان الاستفتاء بمدارس الوراق وأوسيم

الأحد، 21 أبريل 2019 09:16 ص
لليوم الثانى.. إقبال المواطنين على لجان الاستفتاء بمدارس الوراق وأوسيم الاستفتاء على التعديلات الدستوريه
كتب ـ عز النوبى ـ أحمد عرفة ـ محمود أحمد عطا
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شهد اليوم الثانى للاستفتاء إقبال المواطنين على اللجان بمدارس الوراق وبشتيل وأوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للإدلاء بأصواتهم على  التعديلات  الدستورية. 
 
وجاء إقبال المواطنين مع بداية فتح اللجان صباح اليوم، ونظمت قوات تأمين اللجان الانتخابية الطوابير لتسهيل دخول المصوتين إلى لجانهم. 
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 

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