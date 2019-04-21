لبنان: بدء الاقتراع فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى اليوم الأخير

بيروت (أ ش أ)

استأنفت لجنة الاقتراع فى مقر السفارة المصرية فى العاصمة اللبنانية بيروت، فى تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم (الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة) عملها فى استقبال المواطنين المصريين من الجالية، وكذلك الذين يتواجدون حاليا فى البلاد بشكل مؤقت، ويرغبون فى الإدلاء برأيهم فى التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب.

وحضر أعضاء البعثة الدبلوماسية المشرفون على اللجنة والموظفون المعاونون لهم منذ الصباح الباكر، حيث استهلوا عملهم قبل بدء أعمال اليوم الثالث والأخير من عملية الاقتراع، بالتأكد من سلامة أختام الإغلاق التى كان قد تم وضعها باستخدام الشمع الأحمر على فتحات ومخارج صناديق الاقتراع التى تحتوى على بطاقات إبداء الرأى على مدى يومى أمس وأول أمس.

وبدأت لجنة الاقتراع فى استقبال الناخبين اعتبارا من التاسعة صباحا، فى ظل إجراءات تنظيمية من شأنها التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء برأيهم فى الاستفتاء، على نحو ما حددته الهيئة الوطنية للانتخابات من إجراءات.