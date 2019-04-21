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كاتب إماراتى: تركيا وقطر تعانيان بعد طى صفحة جماعة الإخوان نهائيا فى مصر

الأحد، 21 أبريل 2019 02:26 م
كاتب إماراتى: تركيا وقطر تعانيان بعد طى صفحة جماعة الإخوان نهائيا فى مصر حمد الكعبى
كتب أحمد جمعة
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أكد رئيس تحرير صحيفة الاتحاد الإماراتية الكاتب الصحفى حمد الكعبى، أن تركيا وقطر تعانيان بعد إغلاق أبواب السودان فى وجوههم وطى مصر لصفحة جماعة الإخوان نهائيا، مشيرا إلى عملية الجيش الوطنى الليبى بضرب معاقل الإرهاب، موضحا أن الشارع العربى أدرك بوضوح بشاعة المخطط فى سنوات الربيع الدامى.

وقال الكعبى، فى مقال له، الأحد، إن المعارضة التركية فاجأت رجب طيب أردوغان بفوزها فى الانتخابات المحلية وخاصة فى بلدية اسطنبول، مؤكدا أن قناة الجزيرة القطرية تحولت إلى محطة منوعات لفرط خيالها الواسع وانتكاساتها المهنية المتتالية.

وأشار الكعبى، إلى ترويج قناة الجزيرة القطرية لأكاذيب تخترعتها تركيا واحتضان القناة لهاربين من العدالة، واستخدام الدعاية الرخيصة فى تحويل الهاربين من العدالة إلى معارضين ونشطاء سياسيين، وتنقلهم بين فنادق الدوحة واسطنبول واستخدامهم كورقة موسمية سرعان ما تنتهى إلى النسيان، على حد قوله.


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