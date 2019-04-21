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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية

الأحد، 21 أبريل 2019 11:07 ص
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الليلة الماضية، واليوم الأحد، 8 مواطنين فلسطينيين من الضفة الغربية، أحدهم من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وذكر نادى الأسير، فى بيان اليوم، أن 3 مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة الخليل، بينهم مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة (أبكم وأصم)، وتم احتجاز مواطنين اثنين، وأفرج عنهما لاحقا، فيما جرى اعتقال 3 مواطنين من مخيم الجلزون ومن قرية جفنا شمال رام الله، واثنين من بلدة حزما شرق مدينة القدس المحتلة.

من ناحية أخرى، أصيب عشرات الطلبة، والمعلمين، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذى أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلى صوب مجمع مدارس المنطقة الجنوبية فى الخليل.

وأفادت مصادر من إدارة مدرسة الخليل الأساسية، بأن قوات الاحتلال أطلقت بغزارة قنابل الغاز السام باتجاه الطلبة والمعلمين أثناء دخولهم المدرسة صباح اليوم، ما تسبب بحالات اختناق، وجرى إسعافهم ميدانيا.

ويتعرض مجمع المدارس فى المنطقة الجنوبية التى تضم كلا من مدرسة ذو النورين، الهاجرية، طارق بن زياد، مدرسة كالة الغوث، خديجة بنت خويلد، بيت المقدس الاساسية، ومدرسة الخليل الأساسية للبنين، إلى اعتداءات يومية من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، ما يؤثر على اليوم الدراسى بشكل مباشر، بالإضافة إلى حالة الرعب التى يمر بها الطلبة الأطفال وذويهم جراء تكرار الاعتداءات الممنهجة.

 


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