قاضيين بدمياط والشرقية يخرجان من لجنتهما لمساعدة رجل قعيد ومسنة للمشاركة بالاستفتاء

دمياط - عبده عبد البارى وفتحية الديب ونيفين طه وإبراهيم سالم

خرج قاض لجنة رقم 33 بمدرسة العنانية بدمياط، من لجنته لمساعدة رجل قعيد للإدلاء بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية .

وخرج المستشار أحمد السادات من اللجنة لمساعدة الناخب للإدلاء بصوته.

وشهدت لجان محافظة دمياط، إقبالا من المواطنين صباح اليوم الأحد، وخاصة من السيدات.

وحرصت سيدة عمرها "90" سنة بقرية منشأة شلبى التابعة لمركز كفر صقر بمحافظة الشرقية رغم مرضها، على الذهاب إلى لجان التصويت.

وعندما شاهدها المستشار "محمد حافظ" رئيس اللجنة رقم 5 بمدرسة منشأة شلبي، أسرع إليها إحتراما لسنها وتقديرا لحرصها على ممارسة حقها الوطني، وقالت له السيدة المسنة، أنا جاية عشان خاطر مصر وبحب مصر.

وقامت قوات الجيش بمدينة طوخ، بمساعدة سيدة فى نقلها إلى لجنة الاستفتاء للمشاركة فى التعديلات الدستورية، بجانب مساعدة المرضى وكبار السن فى نقلهم إلى اللجان للتعبير عن حقهم الديمقراطى.

وشهدت لجان الاستفتاء منذ الصباح، بمدينتى قها والقناطر الخيرية خاصة بقريتى الخرقانية وسندبيس، طوابير من الفتيات والسيدات أمام اللجان الانتخابية للتعبير عن حقهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وسط فرحة عارمة بالتعبير عن رأيهم .

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بمحافظة دمياط ،1016179مليون ناخبا، وعدد المقار الانتخابية 10 مقرات انتخابية عامة وعدد المراكز الانتخابية 225 مركزا انتخابيا، وعدد اللجان الانتخابية 251 لجنة فرعية.

ويضم قسم أول دمياط 12 مركزا انتخابيا و16 لجنة فرعية، بينما يضم قسم ثان دمياط 12 مركزا انتخابيا و17 لجنة فرعية، وقسم رأس البر عدد المراكز الانتخابية 2 ولجنتين فرعيتين ودائرة قسم دمياط الجديدة 4 مراكز انتخابية و8 لجان فرعية، ومركز شرطة دمياط 51 مركزا انتخابيا و56 لجنة فرعية، ومركز كفر سعد 47 مركزا انتخابيا و48 لجنة فرعية، ومركز كفر البطيخ 12 مركزا انتخابيا و18 لجنة فرعية، ومركز فارسكور 47 مركز انتخابى و48 لجنة فرعية، ومركز الزرقا 33 مركزا انتخابيا و33 لجنة فرعية، وقسم السرو 5 مراكز انتخابية و5 لجان فرعية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

وشهدت اللجان الأنتخابية منذ الصباح باللجان الانتخابية بمدينتى قها والقناطر الخيرية خاصة بقريتى الخرقانية وسندبيس، طوابير من الفتيات والسيدات امام اللجان الانتخابية للتعبير عن حقهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وسط فرحة عارمة بالتعبير عن رأيهم .



























