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فيديو.. اشتعال حماس الجالية المصرية فى نيويورك بهتافات دعم الدستور والرئيس

الأحد، 21 أبريل 2019 08:49 م
فيديو.. اشتعال حماس الجالية المصرية فى نيويورك بهتافات دعم الدستور والرئيس المصريون فى نيويورك
كتب محمد رضا
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اشتعل حماس الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، بالهتافات أثناء احتشادهم بأعداد كبيرة، اليوم الأحد، أمام قنصلية مصر فى نيويورك، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى يجرى للمصريين فى الخارج منذ 19 أبريل الجارى، والذى ينتهى فى تمام الساعة 9 مساء اليوم، بحسب التوقيت المحلى لكل دولة.

 

 

وردد المصريون المحتشدون أمام القنصلية المصرية فى نيويورك، شعارات وطنية لتحفيز أنفسهم أثناء انتظار الدور للمشاركة فى الاستفتاء على تعديلات الدستورية، حيث رددوا هتافات "تحيا مصر" و"we support egypt" و"نعم نعم للدستور" و"احنا صحينا ومش هننام لازم مصر تكون قدام".

 

ومن جانبه، قال أحد المصريون فى الخارج أثناء انتظاره فى الطابور للمشاركة بالاستفتاء، "احنا مش بنيجى عشان نتصور ولا نتكلم كده لاء.. احنا محبة فى البلد وعايزين البلد تكون أحسن وفى تقدم.. احنا لسه راجعين من مصر وكل ما بننزل بنلاقى فى تقدم واختلاف، وحتى المعارضة بيقولوا بس من ورا قلبهم وحاسين بالتغير وحاسين باللى الرئيس بيعمله وإن شاء الله ربنا هيوفقه".

 

 

ولم يختلف المشهد كثيرًا فى عاصمة الضباب لندن، حيث احتشد المصريون فى العاصمة البريطانية أمام سفارة مصر للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث يجتمع المصريون فى كل بقاع العالم على حب الوطن والوفاء له والمساهمة فى رسم مستقبله من خلال المشاركة فى الاستحقاق الوطنى الهام المتمثل فى الاستفتاء على تعديلات الدستور.

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ويذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

 

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