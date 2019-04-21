غرق اثنين من عمال الانقاذ إثر انقلاب قاربهما قبالة ساحل أستراليا

ملبورن (رويترز)

قالت الشرطة، إن اثنين من رجال الانقاذ غرقا قبالة ساحل فيكتوريا فى استراليا، اليوم الأحد، عندما انقلب قاربهما خلال محاولة لمساعدة رجل جرفته المياه إلى المحيط من حافة صخرية.

وكان الرجل يلتقط صورا من على صخرة فى مصب نهر شيربروك فى متنزه بورت كامبل عندما جرفته موجة عالية. وتم إرسال قارب انقاذ على متنه ثلاثة من رجال الانقاذ لكنه انقلب بسبب الأمواج.

وقالت الشرطة فى بيان "تم انتشال أحد رجال الانقاذ والرجل بصعوبة من المياه بواسطة طائرة هليكوبر للطورائ". والرجل فى حالة مستقرة فى حين أن عامل الانقاذ إصاباته خطيرة، وقالت الشرطة "تم تحديد مكان جثتى رجلى الإنقاذ الآخرين فى المياه".