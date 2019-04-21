غرفة عمليات لمراقبة حركة السيارات وإزالة المعوقات خلال فترة الاستفتاء

كتب عبد الرحمن سيد

جهزت إدارات المرور غرفًا لإدارة الأزمات لمتابعة سير عمليات التصويت على المقار للاستفتاء على الدستور، ومراقبة كافة المحاور والميادين للعمل على تسهيل وصول الناخبين، لصناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم بالمقار واللجان الانتخابية وسط انتشار كافة الخدمات المرورية على الطرق لمتابعة حركة السيارات على مدار أيام التصويت.

وستكون الغرف مجهزة بعدد كبيرة من الشاشات التى تحوى كاميرات مراقبة، لملاحظة الحالة، وإزالة أى عوائق تؤدى لتعطيل وصول الناخبين للجان الانتخابية، إضافة إلى وجود غرفة مرورية أخرى سيتم من خلالها متابعة كافة البلاغات الواردة اليها ليتم من خلالها التحكم، وتحقيق أكبر قدر من السرعة لانتقال الخدمات المرورية وإزالة أى عوائق مرورية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وسحب أى كثافات مرورية تظهر على الطرق والمحاور الرئيسية والهامة بالمحافظة.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وذكرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.