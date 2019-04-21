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عمليات الهجرة تواصل عملها لليوم الثالث لمتابعة استفتاء المصريين بالخارج

الأحد، 21 أبريل 2019 09:05 ص
عمليات الهجرة تواصل عملها لليوم الثالث لمتابعة استفتاء المصريين بالخارج استفتاء المصريين بالخارج
كتب محمود راغب
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تواصل غرفة عمليات وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عملها لليوم الثالث لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، حيث تم تجهيز الغرفة بكافة أجهزة الاتصال، للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، للرد على استفسارات المصريين بالخارج.

كانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قد وجهت بالتعامل مع أي نوع من الشكاوى التي يتعرض لها الناخبين على مدار الساعة، مؤكدة على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بعملية الاستفتاء للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج خلال مشاركتهم، بفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج في عملية الاستفتاء.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: (info.elections@emigration.gov.eg)، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة.

 

 

 


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