عامل يشرع بقتل فكهانى لخلافات علي الجيرة ببنها

القليوبية - نيفين طه

شرع عامل فى قتل فكهانى فى بنها، بسبب خلافات الجيرة بينهما، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم أحمد سامى رئيس مباحث قسم اول بنها إشارة من مستشفى بنها الجامعى بوصول المدعو "ن م م " سن 75 فكهاني والسابق إتهامه في 3 قضايا سلاح ومصاب بجرح نافذ بالبطن وتم حجزة للعلاج.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن فانتقل اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية، وبسؤال المصاب إتهم المدعو "م ف م" سن 35 عامل بالتعدي عليه بالضرب بسلاح أبيض محدثا إصابته لوجود خلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة، حيث أن المصاب يمتلك محل فاكهة مقابل لمنزل المتهم ويوم الحادث تجددت تلك الخلافات فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على آثرها المتهم بالتعدي على المصاب بالضرب بسلاح أبيض "مقشط موز" محدثا إصابته وفر هارباً.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتبين إصابته بجرح بالوجه وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم التحفظ عليه وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق