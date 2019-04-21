طالبان الأفغانية تنفى مسؤوليتها عن هجوم وزارة الاتصالات فى كابول

كابول أ ش أ

نفت حركة طالبان، السبت، مسؤوليتها عن الهجوم المنسق الذى استهدف وزارة الاتصالات والإعلام فى العاصمة الأفغانية كابول.

ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية إلى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة قوله - فى بيان - إن هجوم كابول اليوم لا دخل لمقاتلى الحركة به، ولم تعلن أى جماعة مسلحة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت انتهاء الهجوم بتصفية كل منفذيه وعددهم أربعة، وفى بيان منفصل قالت الوزارة إن أربعة مدنيين وثلاثة من أفراد من الأمن فقدوا حياتهم جراء الهجوم بينما أصيب ثمانية آخرون بجروح.