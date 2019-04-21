video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 02:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

طالبان الأفغانية تنفى مسؤوليتها عن هجوم وزارة الاتصالات فى كابول

الأحد، 21 أبريل 2019 01:07 ص
طالبان الأفغانية تنفى مسؤوليتها عن هجوم وزارة الاتصالات فى كابول مسلحو حركة طالبان
كابول أ ش أ
إضافة تعليق

نفت حركة طالبان، السبت، مسؤوليتها عن الهجوم المنسق الذى استهدف وزارة الاتصالات والإعلام فى العاصمة الأفغانية كابول.

ونسبت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية إلى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة قوله - فى بيان - إن هجوم كابول اليوم لا دخل لمقاتلى الحركة به، ولم تعلن أى جماعة مسلحة مسؤوليتها حتى الآن عن الهجوم.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت انتهاء الهجوم بتصفية كل منفذيه وعددهم أربعة، وفى بيان منفصل قالت الوزارة إن أربعة مدنيين وثلاثة من أفراد من الأمن فقدوا حياتهم جراء الهجوم بينما أصيب ثمانية آخرون بجروح.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقتل وإصابة 18 مسلحا من طالبان خلال اشتباكات مع القوات الأفغانية شمال البلاد

السلطات الأفغانية تحذر من انهيار مسار المحادثات مع طالبان

مجلس الأمن الدولى يدين إعلان حركة طالبان عن بدء هجوم الربيع

طالبان الأفغانية

أفغانستان

أخبار أفغانستان

وزارة الاتصالات فى كابول

كابول




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

"سوبر كورة" يكشف سر تمسك الأهلي بجوزيه وإهدائه منصبا جديدا

"سوبر كورة" يكشف سر تمسك الأهلي بجوزيه وإهدائه منصبا جديدا

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

حكاية تصميم أول حاسب تعليمى مصرى.. خبير هندسة نظم الحاسبات وأحد رواد "مصر تستطيع" لـ"اليوم السابع": بدأت من الأقصر بتصميم أول حاسب قمر صناعى.. ويكشف: طورنا الفكرة ليكون تعليمى لطلاب كليات الهندسة

حكاية تصميم أول حاسب تعليمى مصرى.. خبير هندسة نظم الحاسبات وأحد رواد "مصر تستطيع" لـ"اليوم السابع": بدأت من الأقصر بتصميم أول حاسب قمر صناعى.. ويكشف: طورنا الفكرة ليكون تعليمى لطلاب كليات الهندسة

بيبو فى ورطة".. مجلس الأهلى يرفع شعار "أريد حلا".. صفقات بالملايين والنتيجة "لم ينجح أحد".. المارد الأحمر يحصد الدورى والسوبر ويودع 4 بطولات كروية فى عهد الخطيب.. ومطالب بإقالة لاسارتى وثورة تصحيح فى جهاز الكرة

بيبو فى ورطة".. مجلس الأهلى يرفع شعار "أريد حلا".. صفقات بالملايين والنتيجة "لم ينجح أحد".. المارد الأحمر يحصد الدورى والسوبر ويودع 4 بطولات كروية فى عهد الخطيب.. ومطالب بإقالة لاسارتى وثورة تصحيح فى جهاز الكرة

انفراد.. أول حوار مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد إنجاز التعديلات الدستورية: أهم ما تقدمه التعديلات الدستورية ضمان استقلال القضاء واستقرار مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة..والرئيس لم يتدخل

انفراد.. أول حوار مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد إنجاز التعديلات الدستورية: أهم ما تقدمه التعديلات الدستورية ضمان استقلال القضاء واستقرار مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة..والرئيس لم يتدخل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة