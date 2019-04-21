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طارق الخولى يدلى بصوته فى الاستفتاء ويؤكد أهمية مشاركة الشباب

الأحد، 21 أبريل 2019 11:37 ص
طارق الخولى يدلى بصوته فى الاستفتاء ويؤكد أهمية مشاركة الشباب النائب طارق الخولى
كتبت نورا فخرى
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أدلي النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، اليوم الأحد بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014، وذلك في لجنة مدرسة الملك فهد بمدينة نصر.

ودعا طارق الخولي، في تصريحات صحفية اليوم الأحد عقب الإدلاء بصوته، كافة المصريين لضرورة المشاركة فى الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقترحة علي دستور 2014 خصوصا الشباب.

وأضاف الخولى، أن الشباب كانوا في طليعة العمل الوطني والسياسي خلال الفترة الماضية، وأحثهم أن يكونوا فى طليعة المشاركين فى الاستفتاء فهم يمثلون 60% من تكوين المجتمع المصرى وبالتالى هم قوة ضاربة يجب أن تعبر عن ذاتها، والتعديلات الحالية تعد انتصار للشباب.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم. 

 


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