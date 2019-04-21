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صور.. نائب رئيس جامعة أسيوط يقود مسيرة طلابية لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء

الأحد، 21 أبريل 2019 01:03 م
صور.. نائب رئيس جامعة أسيوط يقود مسيرة طلابية لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء مسيرة طلابية لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء
أسيوط- محمود عجمي
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أكد الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لأنه حق دستوري لأي مواطن يجب عليه أن يشارك بصوته .
 
وجاء ذلك خلال قيادته وعدد من أعضاء هيئة تدريس جامعة أسيوط لمسيرة طلابية انطقلت من داخل الحرم الجامعي وجابت شوارع وميادين مدينة أسيوط مرورا بمقار اللجان الانتخابية لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على الدستور مرددين هتافات "انزل شارك.. تحيا مصر".
 
وقال نائب رئيس جامعة أسيوط أن الجامعة قامت بعقد عدد من الندوات والمؤتمرات لتوعية الطلاب والقيادات الشعبية والتنفيذية بأهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.
 
ومن جانبه أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن توجهه وعدد من أعضاء هيئة التدريس إلى مدرسة إسماعيل قبانى الإعدادية بأسيوط للادلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
 
وأوضح رئيس جامعة أسيوط إلى أن توجهه للجنة على رأس وفد جامعى يضم نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث وعدد من أعضاء هيئة التدريس ممن يحق لهم التصويت فى نفس اللجنة، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تاتى لتقديم القدوة والمثل فى المشاركة الإيجابية ورفع الوعى لأفراد المجتمع بأهمية مشاركتهم فى التصويت.
 
يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
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