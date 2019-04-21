صور .. مسيرات حاشدة للتربية والتعليم بالأقصر والضرائب العقارية ببنى سويف

الأقصر – أحمد مرعى - بني سويف أيمن لطفى

نظمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، بقيادة عبد اللطيف أحمد عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مسيرة حاشدة ضمت العديد من قيادات المديرية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس من مختلف مدارس الأقصر.

ومن جانبه، أكد عبد اللطيف أحمد عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على ضرورة المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أن هذه المشاركة هى واجب الوقت فى هذه الفترة التى تمر بها مصرنا الغالية، وهى على طريق التقدم والنماء، لتفويت الفرصة على أعداء هذا البلد.

كما نظم العاملون بمأمورية الضرائب العقارية بمدينة الفشن جنوب بني سويف، مسيرة حاشدة سيرا على الأقدام بشوارع المدينة، لاعلان تأييدهم للتعديلات الدستورية، وحث المواطنين على الذهاب إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمشاركة من عبد الجواد صلاح مدير مأمورية الضرائب بالفشن، ومحمد جابر مدير العلاقات العامة، وخيري العربي رئيس رابطة شباب محامين الفشن وعدد كبير من موظفى المأمورية، حيث رفع المشاركون فى المسيرة لافتات التأييد للرئيس والتعديلات الدستورية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً. ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.