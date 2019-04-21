video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 04:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. مسيرات حاشدة للتربية والتعليم بالأقصر والضرائب العقارية ببنى سويف

الأحد، 21 أبريل 2019 04:15 م
صور .. مسيرات حاشدة للتربية والتعليم بالأقصر والضرائب العقارية ببنى سويف مسيرات حاشدة للتربية والتعليم بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى - بني سويف أيمن لطفى
إضافة تعليق
نظمت مديرية التربية والتعليم بالأقصر، اليوم الأحد، بقيادة عبد اللطيف أحمد عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، مسيرة حاشدة ضمت العديد من قيادات المديرية ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس من مختلف مدارس الأقصر.
 
ومن جانبه، أكد عبد اللطيف أحمد عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، على ضرورة المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث أن هذه المشاركة هى واجب الوقت فى هذه الفترة التى تمر بها مصرنا الغالية، وهى على طريق التقدم والنماء، لتفويت الفرصة على أعداء هذا البلد.
 
كما نظم العاملون بمأمورية الضرائب العقارية بمدينة الفشن جنوب بني سويف، مسيرة حاشدة سيرا على الأقدام بشوارع المدينة، لاعلان تأييدهم للتعديلات الدستورية، وحث المواطنين على الذهاب إلى اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الثانى من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك بمشاركة من عبد الجواد صلاح مدير مأمورية الضرائب بالفشن، ومحمد جابر مدير العلاقات العامة، وخيري العربي رئيس رابطة شباب محامين الفشن وعدد كبير من موظفى المأمورية، حيث رفع المشاركون فى المسيرة لافتات التأييد للرئيس والتعديلات الدستورية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.
 
مسيرات حاشدة للتربية والتعليم بالأقصر (1)
 

مسيرات حاشدة للتربية والتعليم بالأقصر (2)
 

مسيرات حاشدة للتربية والتعليم بالأقصر (3)
 

مسيرات حاشدة للتربية والتعليم بالأقصر (4)
 

مسيرات حاشدة للتربية والتعليم بالأقصر (5)
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مسيرة لطلاب المدارس بدمياط للحث على المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية

والدة شهيد بأسيوط: قولت نعم للدستور لاستكمال مسيرة التنمية وعشان حق الشهداء

مسيرة حاشدة أمام جريدة الجمهورية لحث المواطنين على المشاركه بالاستفتاء

صور.. مسيرة حاشدة بكفر الشيخ لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء

فيديو وصور.. وكيل "زراعة الغربية" يقود مسيرة للحث على المشاركة بالاستفتاء

فيديو.. مسيرة حاشدة ترفع أطول علم لمصر فى شارع رمسيس للمشاركة فى الاستفتاء

مسيرة حاشدة بقيادة نائب دار السلام خالد عبد العزيز للمشاركة فى الاستفتاء

صور... محافظ البحر الأحمر يتقدم مسيرة مؤيدة للتعديلات الدستورية برأس غارب

وكيل تعليم الجيزة يقود مسيرة لحث المواطنين على المشاركة فى استفتاء الدستور

مسيرة حاشدة للعاملين بمصانع الدلتا لبنجر السكر بكفر الشيخ للمشاركة فى الاستفتاء

مسيرة سيارات بشارع الهرم لدعوة المواطنين للمشاركة بالاستفتاء على التعديلات

مدير إدارة الجمرك التعليمية يقود مسيرة للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور

مسيرة حاشدة للمواطنين للمشاركة بالاستفتاء فى الخانكة بأعلام مصر

صور.. نائب رئيس جامعة أسيوط يقود مسيرة طلابية لحث المواطنين على المشاركة بالاستفتاء

مسيرة شبابية من محافظة القاهرة للجنة فتحية بهيج بعابدين

صور.. مسيرة شبابية حاشدة لدعوة المصريين للاستفتاء فى المرج

فيديو وصور.. مسيرة لطلاب جامعة أسيوط للحث على المشاركة فى الاستفتاء

صور.. مسيرة حاشدة للتربية والتعليم بدمياط وأخرى لأبناء الشرقية

مسيرات ورقصات للشباب وطوابير طويلة أمام لجان أكتوبر

مسيرات بالأعلام تجوب شوارع الزاوية والويلى احتفالا بتعديل الدستور

التعديلات الدستورية

الاستفتاء

استفتاء الدستور

استفتاء التعديلات الدستورية

تعديل الدستور 2019

استفتاء 2019

تصويت الدستور

لجان الاستفتاء

مشاركة الاستفتاء

اعرف لجنتك

الوطنية للانتخابات

Elections




لا تفوتك
اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومى والاسم فى الاستفتاء على الدستور

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

الوطنية للانتخابات: انتظام العمل ثانى أيام الاستفتاء واللجان فتحت بمواعيدها

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

يوم الدماء فى سريلانكا.. 8 تفجيرات تودى بحياة ما يقرب من 200 شخص بالتزامن مع عيد القيامة.. الحكومة تعلن حظر التجول وحجب مواقع التواصل الاجتماعى..وتمنع دخول المسافرين للعاصمة.. ومصر تدين الحادث الإرهابى

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

اللجان تفتح أبوابها فى اليوم الثانى للاستفتاء على التعديلات الدستورية.. المواطنون يتوافدون بكثافة على اللجان بأعلام مصر والأغانى الوطنية للمشاركة فى العرس الديمقراطى.. والشباب يتصدرون المشهد

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

حكومة سيريلانكا تحجب مواقع التواصل الاجتماعى وخدمات المراسلة

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

كارديف ضد ليفربول فى مواجهة صعبة بالدوري الإنجليزي

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة