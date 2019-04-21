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الأحد، 21 أبريل 2019 01:50 م
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صور... محافظ البحر الأحمر يتقدم مسيرة مؤيدة للتعديلات الدستورية برأس غارب

الأحد، 21 أبريل 2019 01:40 م
صور... محافظ البحر الأحمر يتقدم مسيرة مؤيدة للتعديلات الدستورية برأس غارب
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تقدم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر اليوم، مسيرة مؤيدة للتعديلات الدستورية بمدينة رأس غارب، رافقة خلالها اللواء ياسر شعبان رئيس المدينة، والنائب حمادة غلاب عضو مجلس النواب، والعديد من الشخصيات العامة ورجال الدين بالمدينة. 
 
ووجه المحافظ الشكر لجميع المواطنين الذين شاركوا في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، طالبا من الذين لم يشاركوا حتي الآن بالخروج للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، مشيدا بالمشاركة الشبابية الرائعة حتي الآن، مؤكدا أن الشباب هم مستقبل الوطن. 
 
جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
محافظ-البحر-الأحمر-يتقدم-مسيرة-مؤيدة-للتعديلات-الدستورية-برأس-غارب--(1)
 
محافظ-البحر-الأحمر-يتقدم-مسيرة-مؤيدة-للتعديلات-الدستورية-برأس-غارب--(2)
 
محافظ-البحر-الأحمر-يتقدم-مسيرة-مؤيدة-للتعديلات-الدستورية-برأس-غارب--(3)
 
 
محافظ-البحر-الأحمر-يتقدم-مسيرة-مؤيدة-للتعديلات-الدستورية-برأس-غارب--(4)
محافظ-البحر-الأحمر-يتقدم-مسيرة-مؤيدة-للتعديلات-الدستورية-برأس-غارب--(5)
 
 

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