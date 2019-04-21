صور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد اللجان.. وإقبال كثيف للتصويت على الاستفتاء

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

تفقد اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية، عدد من لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بعدد من مراكز ومدن المحافظة، يرافقه خلالها المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن بجولة ميدانية، للاطمئنان على انتظام عملية الاستفتاء.

وتضمنت جولة محافظ الإسماعيلية، زيارة وتفقد لجان الاستفتاء على الدستور بمدرسة غريب سلامة بقرية المنايف التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية ولجنة مدرسة المؤسسة الابتدائية بقرية المحسمة القديمة بمركز، ومدينة القصاصين الجديدة، ولجنة مدرسة الشهيد أحمد المنيسى، بقرية أم عزام، ولجنة مدرسة الشهيد محمد عمر الجناينى بمنطقة الحمادة بمركز ومدينة التل الكبير.

وتلاحظ إقبال جماهيرى كبير وغير مسبوق من مواطنى القرى والمناطق الريفية على لجان الاقتراع، وارتفاع وتزايد فى أعداد المشاركين فى عملية الاستفتاء بمعظم وغالبية قرى المحافظة وتوابعها والقطاع الريفى بشكل ملحوظ عن اليوم الأول لجولة الانتخابات، والتى أحتشد بها جمع كبير من الأهالى والشباب والفتيات وكبار السن من أبناء المنطقة وتوابعها وسط جو من البهجة وعلى أنغام الأغنيات الوطنية.

وتضم محافظة الإسماعيلية 10 لجان عامة تشمل 211 مركز انتخابى بإجمالي 229 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة وهى، التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير وفايد، والقنطرة شرق، والقنطرة غرب، ومركز الإسماعيلية، وإجمالى عدد الناخبين بالمحافظة وتوابعها 873162 ناخب وناخبة لهم حق التصويت.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.