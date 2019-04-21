صور.. محافظو الوادى والأقصر والبحر الأحمر وأسيوط والبحيرة يتفقدون اللجان

الوادى الجديد - فريق المحافظات وأحمد مرعى وعماد عرفة وناصر جودة وهيثم البدرى

تفقد محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، اليوم الأحد، اللجان الانتخابية بمدينة الخارجة، لمتابعة سير وانتظام العمل باللجان الانتخابية فى اليوم الثانى من فعاليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وواصل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر جولاته على مختلف اللجان الفرعية بمدن محافظة الأقصر، بعد أن أنهى جولته مساء أمس عقب إغلاق اللجان فى التاسعة مساءً، والتى تفقد فيها عدد كبير من اللجان بمدن اسنا والقرنة والأقصر، ويستكمل محافظ الأقصر جولته اليوم بتفقد عدد من اللجان بمدينة أرمنت برفقة عدد من قيادات محافظة الأقصر.

على صعيد متصل بدأت غرفة عمليات محافظة الأقصر بإشراف محافظ الأقصر ونائبه محمد عبد القادر والسكرتير العام اللواء هشام شادى والسكرتير المساعد اللواء دكتور عماد ابو العزايم، لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية عملها مبكرًا، بمتابعة فتح اللجان فى مواعيدها والتأكد من توافر كافة الإجراءات التى تسهل عملية الاقتراع ولم تسجل الغرفة اية شكاوى أو عوائق تتعلق بعملية الاستفتاء فى محافظة الأقصر.

وتفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اللجنة الانتخابية برأس شقير بمدينة رأس غارب، لمتابعة سير العملية الانتخابية وتوافد العاملين الوافدين للإدلاء بأصواتهم فى التعديلات الدستورية.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بقطاع البترول، لحرصهم على الإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء.

وقام اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والعمداء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومحمد خميس رئيس مدينة دمنهور، بتفقد لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالمدارس.

ووجه أمنة، بتذليل كافة المعوقات أمام الناخبين وتهيئة الأجواء أمامهم للإدلاء بأصواتهم، وتوجه المحافظ ومرافقوه لجولة ميدانية واسعة على المدن والمراكز لمتابعة باقى اللجان.

فيما قام المواطنين وطلاب المدارس والجامعات بمسيرة من ميدان جلال قريطم بدمنهور حاملين الأعلام ومرددين الأغانى والأناشيد الوطنية المؤيده للتعديلات الدستورية والمحفزة على المشاركة.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة أسيوط، توافد من الناخبين وسط تواجد أمنى مكثف من القوات المسلحة والشرطة وبلغ عدد المقار الانتخابية 496 مقرًا بينما بلغ عدد اللجان الفرعية 609 لجنة موزعة على 13 مركز إدارى وحى بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

وكان اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، قد تابع سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بغرفة العمليات الرئيسية للمحافظة ومقرها مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، واطمئن على أن الأمور تسير على ما يرام ولا يوجد ما يعكر صفوها وجميع اللجان فتحت فى مواعيدها، كما أطمأن على التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة الرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولا بأول ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها وإعداد تقرير على مدار اللحظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.