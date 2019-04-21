video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 21 أبريل 2019 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. طوابير السيدات تنتظر التصويت على التعديلات الدستورية بمدينة نصر

الأحد، 21 أبريل 2019 10:51 ص
صور.. طوابير السيدات تنتظر التصويت على التعديلات الدستورية بمدينة نصر الاستفتاء على الدستور
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
 
شهدت لجان  مجمع الملك فهد بمدينة نصر إقبالا ملحوظا فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثانى للتصويت على التعديلات الدستورية .
 
 
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 
والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.
 
وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.
IMG_20190420_135402
 

IMG_20190420_135403
 

IMG_20190420_135406
 

IMG_20190420_135539
 

IMG_20190420_135540
 

IMG_20190420_135543
 
 
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. لجان مدرسة الطبرى بمصر الجديدة تستقبل المواطنين للمشاركة بالاستفتاء

رؤساء لجان بالوراق: الإقبال فى تزايد من مختلف الفئات للمشاركة بالاستفتاء

صور.. طوابير أمام لجان الاستفتاء فى دائرة كرداسة بمنطقة أبو رواش

التعديلات الدستورية

دستور 2019

دستور مصر

شارك

التعديلات الدستورية المقترحة

التعديلات الدستورية 2019

استفتاء الدستور 2019

الدستور الجديد

الدستور المصري




لا تفوتك
العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

العربية: اعتقال رئيس البرلمان السوداني الأسبق أحمد ابراهيم الطاهر

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

ترتيب الدوري الإسبانى.. 6 نقاط تفصل البارسا عن التتويج

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة