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صور.. توافد المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالزمالك

الأحد، 21 أبريل 2019 02:08 م
صور.. توافد المواطنين للاستفتاء على التعديلات الدستورية بالزمالك توافد كبار السن على اللجان بالزمالك للمشاركة فى الاستفتاء
كتب مدحت وهبة
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تشهد اللجان بالزمالك توافد كبار السن والمرضى، للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كما يقوم  المستشار محمد الكركانى، رئيس اللجنة الانتخابية رقم 3  بمدرسة كلية تربية رياضية بنات الزمالك  بمساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أوجه الراحة لهم.

جدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.
 

توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بالزمالك للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (1)
توافد توافد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (1)

 

توافد كبار السن على اللجان الانتخابية بالزمالك للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (2)
توافد توافد المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية (2)

 

 

 



 

 


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